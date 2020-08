Schäuble will wieder antreten

Berlin.Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble will nach Informationen des Nachrichtenportals „The Pioneer“ im kommenden Jahr erneut zur Bundestagswahl antreten. Das habe der 77-jährige CDU-Politiker gegenüber einigen wenigen Parteifreunden erklärt, berichtete das Portal (Freitag) unter Berufung auf nicht näher genannte Gesprächspartner. Sollte der frühere Unionsfraktionschef, Bundesinnen- und auch -finanzminister sowie Parteivorsitzende erneut in den Bundestag gewählt werden, könnte Schäuble 2022 mit 50 Jahren im Parlament einen Rekord aufstellen.

Seit 1972 immer im Parlament

Es gibt zwar noch keine offizielle Nominierung, aber für die CDU käme eine erneute Bewerbung Schäubles nicht unerwartet. In der Partei hieß es, wenn Schäuble wieder antreten sollte, dürfte er viel Zustimmung erhalten. Schäuble sei eine Autorität. Es sei im Grunde immer klar gewesen, dass ihn nur gesundheitliche oder familiäre Gründe von einer Kandidatur abhalten könnten.

Schäuble wurde 1972 erstmals in den Bundestag gewählt. Er vertritt dort den baden-württembergischen Wahlkreis Offenburg. Er hat seit 1972 immer das Mandat gewonnen.

Eine Sprecherin des Bundestages erklärte auf Nachfrage: „Zu der Frage, ob er bei der Bundestagswahl 2021 antritt, wird sich Herr Schäuble zu gegebener Zeit und nach Abstimmung mit den Parteigremien seines Wahlkreises äußern.“ Das Portal berichtete indessen, der CDU-Politiker fühle sich gesundheitlich fit für eine weitere Legislaturperiode. Das Amt des Parlamentspräsidenten bereite ihm zudem Freude. Einen Hinweis darauf, dass Schäuble fit ist und Lust am Weitermachen und Mitmischen hat, könnten seine öffentlichen Auftritte in den vergangenen Wochen geben. So lobte Schäuble Mitte Juli in einem gemeinsamen Interview mit Jens Spahn in der „Zeit“ dessen „Willen zur Macht“, während Spahn im Gegenzug sagte: „Ich schätze Schäubles Rat.“ dpa

