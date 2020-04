Schalte ohne Ergebnis

Brüssel.16 Stunden harte Beratungen und kein Ergebnis: Die besonders von der Corona-Krise betroffenen EU-Staaten müssen weiter auf ein gemeinschaftliches Hilfspaket warten. Es soll ein Volumen von 500 Milliarden Euro haben, wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Mittwoch deutlich machte. Der SPD-Politiker und Vize-Kanzler zeigte sich zuversichtlich, dass bei der Fortsetzung der Verhandlungen an diesem Donnerstag ein Kompromiss gelingen werde. Trotz einer Nachtsitzung per Videoschalte haben die EU-Staaten kein gemeinsames Corona-Rettungspaket zustande gebracht. Eurogruppen-Chef Mario Centeno vertagte die Sitzung der Finanzminister nach 16 Stunden auf Donnerstag. Ein Kompromiss „sei noch nicht geschafft“, schrieb er auf Twitter. Es ging um ein „Sicherheitsnetz“ im Umfang von rund 500 Milliarden Euro.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte in Berlin trotz der schwierigen Verhandlungen: „Ich glaube, das kann man schaffen.“ Es habe nur in einem Punkt keine Einigung gegeben. dpa

