„Schieflage ist für alle nicht gut“

Ist es den Kindern nicht egal, von wem sie betreut werden?

Pauen: Nein. Kinder haben das Bedürfnis, ihre soziale Welt zu ordnen. Entsprechend interessieren sie sich schon im Kindergartenalter für Geschlechterunterschiede und ordnen sich einer Kategorie zu: Ich bin ein Junge oder ich bin ein Mädchen. Und die Jungs sind tendenziell immer etwas im Nachteil, weil ihr Geschlecht bei den Erziehern unterrepräsentiert ist.

Welche praktischen Auswirkungen hat das?

Pauen: Kinder lernen sehr viel über Beobachtung. Sie nehmen sehr schnell wahr, dass Frauen und Männer unterschiedliche Dinge tun. Im Alter von drei bis zehn Jahren werden ihre Rollenvorstellungen wesentlich geprägt. Und bei der derzeitigen Besetzung in den Kindertagesstätten kriegen sie von Anfang an vermittelt: Erziehung im öffentlichen Bereich ist Frauensache. Das ist eine Schieflage, die für beide Geschlechter nicht gut ist. Wenn wir wollen, dass Frauen und Männer sich später gleichermaßen um Kinder kümmern, dann müssen die das auch von Beginn an in Kindergarten und Schule so erfahren dürfen.

Fällt Ihnen dazu ein Beispiel ein?

Pauen: Ja, meine ältere Tochter ist im Kindergartenalter einmal mit einem kaputten Spielzeugauto zu mir gekommen und hat gesagt: Mama, ich weiß, das fällt jetzt nicht in deinen Bereich, aber kannst du mir das bitte ,paparieren’?

Ist nicht wahr, oder?

Pauen: Doch! Und wenn die Kleider kaputt waren, musste ich sie ,mamarieren’.

Gibt es weitere Aspekte, bei denen der Geschlechterunterschied eine Rolle spielt?

Pauen: Ja, im Alltag gehen Männer und Frauen in der Regel etwas anders mit Kindern um: Männer machen eher körperliche Spiele mit den Kleinen wie toben oder raufen, während Frauen sich meist mit ihnen hinsetzen, etwas spielen, basteln oder vorlesen. Für eine gesunde Entwicklung brauchen die Kinder aber beides. Außerdem ist es für jedes Team – also auch für die Erzieher – gut, wenn es aus Frauen und Männern besteht, weil die Blickwinkel teilweise doch unterschiedlich sind. Das gilt auch für pädagogische Fachkräfte.

Welche Aufteilung wäre also ideal?

Pauen: Am besten wäre es, wenn die Hälfte der Pädagogen männlich und die andere Hälfte weiblich wäre.

