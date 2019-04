Schlag gegen rechte Szene

CottbuS.Bei einer Durchsuchung von 33 Objekten in vier Bundesländern hat die Polizei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Dies teilte gestern Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke in Potsdam mit. Unter anderem seien bei der Großrazzia gegen die rechtsextreme Szene Macheten, Schlagringe und Sturmhauben gefunden worden Schwerpunkt war der Raum Cottbus. Weitere Durchsuchungen gab es in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Insgesamt waren 410 Polizisten im Einsatz. Gegen 16 Menschen im Raum Cottbus wird wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt.

In der Summe gehe es um 50 Straftaten, darunter Körperverletzung, Verstöße gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung. Nach Angaben von Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) stehen Hooligans, Kampfsportler und Rechtsextremisten im Fokus der Ermittlungen. Festnahmen gab es bisher nicht, wie die Staatsanwaltschaft Cottbus mitteilte, auch wurden keine Haftbefehle vollstreckt. „Wir wollen erst die ganzen Beweismittel auswerten“, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Bernhard Brocher. Unter den dringend Tatverdächtigen gebe es fünf Menschen, die eine führungsähnliche Rolle übernommen hätten. dpa

