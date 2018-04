Schnellere Hilfe, höhere Zahlungen

Anzeige

Der 58-jährige SPD-Abgeordnete war in seinem zivilen Leben Rektor und Professor an der Hochschule der Gesetzlichen Unfallversicherung. Mit dem Kleingedruckten von Versicherungen kennt er sich also exzellent aus. So hat er gleich als verbesserungsbedürftig erkannt, dass Ausländer bisher nicht unter das Opferentschädigungsgesetz fallen, weshalb die Angehörigen einer beim Weihnachtsmarkt-Anschlag getöteten israelischen Frau nur auf Umwegen Geld bekommen konnten. Das will Franke ändern. Und generell für Tempo bei der Hilfe sorgen.

