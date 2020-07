Schnuppersoldaten

© k r o h n f o t o .de

Die Kritiker sollten die Kirche im Dorf lassen. Der neue Freiwilligendienst bei der Bundeswehr ist nicht die Wiedereinführung der Wehrpflicht durch die Hintertür und keine Militarisierung der Gesellschaft. Hier schöpft die Bundeswehr, die dringend Leute braucht, lediglich eine weitere Personalreserve aus.

Es ist ein Lockangebot für junge Menschen, die interessiert sind an Militärischem, aber nicht in den Wehrdienst wollen. Sie können nun eine Grundausbildung bekommen, und das für 1550 Euro Gehalt im Monat. Anschließend sollen die Freiwilligen lediglich für eine Weile als Reservisten im Krisenfall als Sicherungssoldaten zur Verfügung zu stehen. Heimatschutz, der wiederum die reguläre Truppe entlastet.

An diesem Modell ist angesichts von nur 1000 Plätzen im Jahr nichts Aufregendes. Auch ist der Dienst in der dem Grundgesetz verpflichteten Armee grundsätzlich nicht ehrenrührig, im Gegenteil. Die Bundeswehr wird allerdings sehr aufpassen müssen, dass sie mit diesem spezifischen Angebot nicht Bewerber anlockt, die mehr Begeisterung für Waffen hegen als für den demokratischen Staat.

Die Bezeichnung „Dein Jahr für Deutschland“ ist jedoch anmaßend. Ein Jahr für Deutschland geben auch viele junge Menschen her, die freiwillige soziale oder ökologische Jahre leisten, die in die Entwicklungshilfe gehen, zur freiwilligen Feuerwehr oder als Betreuer in den Fußballverein. Sie bekommen viel weniger Geld.

Die Verteidigungsministerin und Noch-CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer verhehlt nicht, dass sie ein allgemeines Dienstpflichtjahr für alle jungen Leute anstrebt, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Die Debatte darüber läuft und wird durch das neue Bundeswehr-Modell befeuert – ob absichtlich oder nicht.

Richtig an diesem Vorschlag ist, dass es vielen Menschen an Gemeinsinn fehlt, allerdings beileibe nicht nur jungen. Und dass viele Bereiche ohne Freiwilligkeit nicht funktionieren. Auf der anderen Seite wäre ein Zwangsjahr ein massiver Eingriff in Freiheitsrechte; er muss schon gut begründet sein. Das Wort „Gemeinsinn“ wird nicht reichen. Zumal dem Verfassungsgericht schnell auffallen würde, dass derzeit nicht einmal für alle Interessenten an einem Freiwilligen Sozialen Jahr ein Platz vorhanden ist. Ehrenamtliche und Freiwillige sind hoch angesehen in Deutschland – haben aber wenig davon. Wie wäre es, wenn sie Ausweise bekämen, mit denen sie gratis Bahn fahren können (so wie die Bundeswehrsoldaten)? Wenn sie überhaupt viel mehr Vorteile als bisher erhielten, bei Eintrittspreisen ebenso wie bei Wartezeiten auf Ausbildungsplätze?

Statt einer allgemeinen Dienstpflicht wäre eine ausgeprägte Kultur der Freiwilligkeit für einen demokratischen und nicht direkt bedrohten Staat wie Deutschland die angemessenere Lösung. Und die Pflicht der Regierung, eine solche Kultur nach Kräften zu fördern.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.07.2020