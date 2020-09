Scholz nimmt Abschied von der schwarzen Null

Berlin.Cornona zieht eine Schleifspur durch die öffentlichen Haushalte. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett den Etatentwurf für 2021 und die mittelfristige Finanzplanung verabschiedet. Olaf Scholz, Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat, muss weiter massiv Schulden machen und will auch langfristig nicht zurück zur schwarzen Null. Politisch sorgt das für Streit. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie sieht die Kassenlage im nächsten Jahr aus?

Der Bund will neue Kredite im Umfang von 96,2 Milliarden Euro aufnehmen, nach 218 Milliarden in diesem Jahr. Das ist erneut weit über der Schuldengrenze und nur möglich, weil wegen Corona eine Ausnahmeregelung des Grundgesetzes greift. Grund ist, dass auch 2021 noch mit um 30 Milliarden Euro verringerten Steuereinnahmen kalkuliert wird – bei anhaltend hohen Ausgaben etwa für die verlängerte Kurzarbeiterregelung. Allerdings laufen viele Nothilfen aus, so dass das in diesem Jahr auf 508 Milliarden Euro aufgeblähte Haushaltsvolumen 2021 auf 413 Milliarden sinkt. Ab 2022 will der Minister dann wieder auf das Vor-Krisenniveau von rund 387 Milliarden Euro Haushaltsvolumen zurück.

Und wie hoch sind dann die Schulden?

Deutschlands Schuldenstand steigt laut Scholz auf fast 80 Prozent der Wirtschaftsleistung – 20 Prozentpunkte mehr, als die Euro-Regeln zulassen.

Welche Besonderheiten gibt es bei den Ausgaben?

Wegen des Ausnahmejahres 2021 sind die Ausschläge im nächsten Jahr besonders stark. So sinken die Ausgaben im Gesundheitsbereich von 41,2 auf 24,3 Milliarden Euro – minus 41 Prozent. Dahinter steckt, dass viele Corona-Sonderhilfen für Kliniken und Gesundheitsämter nicht wiederholt werden. Die Ausgaben des Arbeitsministeriums bleiben mit 163 Milliarden hingegen auf Höchstniveau. 55 Milliarden des Gesamtetats sollen für Investitionen bereitstehen. Kürzungen gibt es an keiner Stelle. „Wir werden sicher nicht gegen die Krise ansparen“, sagte der Finanzminister.

Wird die Schuldenbremse künftig eingehalten?

Laut Grundgesetz darf der Bund 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts als neue Kredite aufnehmen. Das wären jährlich rund zwölf Milliarden Euro. Kredite bis zu dieser Höhe sind in der Finanzplanung bis 2024 dann auch vorgesehen. Zur „schwarzen Null“, also einem ausgeglichenen Haushalt, will Scholz auch mittelfristig nicht zurück. Er verwies darauf, dass der Bund seinen Kreditspielraum brauchen werde, weil die neuen Corona-Schulden ab 2023 wieder abgestottert werden müssen.

Wie sind die Reaktionen auf das Zahlenwerk?

Harte Kritik erntete der Finanzminister von der FDP. „Wenn Union und SPD uns weiter so in den Schuldensumpf führen, werden wir auf die nächste Krise nicht mehr reagieren können“, warnte ihr Haushaltspolitiker Otto Fricke. Er sprach von einem „Kanzlerkandidaten-Haushalt“, denn Scholz drücke sich um schwierige Sparentscheidungen.

