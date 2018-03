Scholz verteidigt Milliardenausgaben

Anzeige

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die geplanten Milliardenausgaben der großen Koalition als ein Zukunftsprogramm für Deutschland verteidigt.

So sei etwa der Ausbau der Ganztagsangebote an Kitas und verstärkt an Grundschulen letztlich eine Entscheidung, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, sagte der Vizekanzler in einer Regierungserklärung im Bundestag.

«All das ist notwendig für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.» Es gehe zudem um besseren sozialen Zusammenhalt. «Wir werden die Renten stabilisieren.» Zudem gebe es ein Baukindergeld für Familien, die gerne bauen oder Eigentum erwerben wollen.