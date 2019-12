Berlin.Die jüngste Einigung zwischen Bund und Ländern bei den Verhandlungen über das Klimapaket trägt eine grüne Handschrift, sagt Fraktionschef Toni Hofreiter. Beim Klimaschutz sei aber trotzdem noch viel Luft nach oben, meint Hofreiter im Gespräch mit dieser Zeitung.

Herr Hofreiter, haben sich die Grünen beim Klimapaket durchgesetzt?

Anton Hofreiter: Die Einigung ist ein Schritt in die richtige Richtung, mehr nicht. Auch mit der von uns durchgesetzten Verbesserung bleibt das Klimapaket völlig unzureichend. Unsere Hebel im Bundesrat waren leider begrenzt. Aber durch die große Geschlossenheit auch der Grünen konnten wir einiges rausholen.

Wo sehen Sie den größten Fortschritt?

Hofreiter: Dass der C02-Preis jetzt im Vergleich zum ursprünglichen Gesetz mehr als verdoppelt wird und damit eine ökologische Lenkungswirkung haben kann. Zugleich ist das neue Paket sozialer ausgestaltet. Durch die zusätzlichen Einnahmen können wir den Strompreis stärker senken als bislang geplant. Davon profitieren auch Rentner, Familien, Alleinerziehende sowie mittelständische Unternehmen, die nicht von der Umlage für die erneuerbaren Energien befreit sind. Wir haben also eine ökologische, eine soziale und eine ökonomische Wirksamkeit. Und noch etwas kommt hinzu. . .

Nämlich?

Hofreiter: Ursprünglich sollten Kommunen über die Möglichkeit einer höheren Grundsteuer am Ausbau der Windkraft beteiligt werden. Diese grundsätzlich gute Idee war aber im Gesetzentwurf der großen Koalition so schlecht ausgestaltet worden, dass es der Windkraft eher geschadet hätte. Nun soll in den nächsten Monaten ein neues, für Kommunen attraktives Modell entwickelt werden, damit Kommunen davon profitieren, wenn sie auf Windkraft setzen. Ein weiterer Erfolg für uns.

Im Gegenzug mussten die Grünen aber Zugeständnisse bei der Pendlerpauschale machen. . .

Hofreiter: Dass die Pendlerpauschale zwischen 2024 und 2026 steigt, ist sicher eine Kröte, die wir schlucken mussten. Wir sehen aber auch, dass gerade Menschen im ländlichen Raum beim Klimaschutz auch mitgenommen werden müssen.

Die Grünen haben immer von einem „Klimapäckchen“ gesprochen. Bleiben Sie dabei?

Hofreiter: Auch mit den jetzt erzielten Verbesserungen bleibt beim Klimaschutz wahnsinnig viel zu tun. Der Ausbau der erneuerbaren Energien lahmt, der Kohleausstieg liegt immer noch nicht auf dem Tisch, von der Verkehrs- und Agrarwende ist nichts zu sehen. Für mich zeigt dieses Ergebnis: Der gesellschaftliche Druck wirkt. Aber er muss hoch bleiben, damit wir wirklich entschieden die Klimakrise angehen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019