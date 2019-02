„Schröder ist der Schlüsselspieler“

Berlin.Was der dänische Journalist Jens Høvsgaard in seinem jetzt erschienenen Buch „Gier, Gas und Geld“ (Europaverlag) akribisch recherchiert hat, liest sich wie ein Mafia-Krimi. In den Hauptrollen Ex-Kanzler Gerhard Schröder(SPD), Russlands Präsident Wladimir Putin und die umstrittene Pipeline Nord Stream 2, um die sich alles dreht.

Herr Høvsgaard, die Bundesregierung hat immer gesagt, dass Nord Stream 2 ein Wirtschaftsprojekt sei, kein politisches. Was stimmt?

Jens Høvsgaard: Es war von Anfang an ein politisches Projekt. Wenn es rein wirtschaftliche Gründe hätte, würde es sofort gestoppt werden. Es gibt keinen Grund, so viel Geld in ein Vorhaben zu stecken, das man eigentlich nicht braucht. Und das verglichen mit ähnlichen Pipelines deutlich überteuert ist.

Ist die Pipeline eine Bedrohung für Polen und die Ukraine?

Høvsgaard: Beide Länder bekommen bisher Gebühren für den Gastransit. Vor allem für die Ukraine sind diese Einnahmen wichtig. Man wird es dort in den Staatsfinanzen spüren, wenn sie fehlen. Außerdem braucht man dort billiges Gas. Das hatte Russland der Ukraine früher immer zugestanden. Jetzt verlangt Gazprom Marktpreise. Marktpreise sind aber das, was Gazprom beschließt. Russland nutzt sie als Druckmittel.

Wie wichtig war und ist Gerhard Schröder für das Projekt.

Høvsgaard: Er ist der Schlüsselspieler. Ohne Gerhard Schröder kein Nord Stream, das ist sicher.

War er bereit, mit Ihnen zu sprechen?

Høvsgaard: Ich habe es direkt nicht versucht. Ich habe bei Nord Stream um Interviews mit dem Management und den Aufsichtsräten gebeten, inklusive Schröder. Das wurde komplett verweigert.

Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Nord Stream viele Genehmigungen in Skandinavien bekommen hat, indem Kritiker weggekauft oder Politiker begünstigt wurden. Gehen sie so weit zu sagen, dass Nord Stream auch kriminell handelt?

Høvsgaard: In einigen Bereichen ja, etwa bei den Geldanlagen in Steuerparadiesen. Nord Stream ist eine zwielichtige, in jeder Hinsicht ungewöhnliche Firma. Putin hat vor einigen Jahren bei Gazprom die gesamte Führungsspitze durch seine eigenen Freunde aus dem Geheimdienst in St. Petersburg ersetzt.

US-Vizepräsident Mike Pence hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz gefordert, das Projekt zu stoppen. Gibt es dafür noch eine Chance?

Høvsgaard: Wenn Dänemark die Genehmigungen weiter verzögert, kann im nächsten halben Jahr noch viel passieren. Es gibt eine wachsende Opposition gegen das Projekt, auch hier in Deutschland. Sie könnte das Projekt noch zu Fall bringen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019