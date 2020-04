Schüler Lasse Huth: "Ich darf morgens ausschlafen und abends länger aufbleiben"

Schule von zuhause klappt gut. Nach dem Frühstücken putze ich mir die Zähne. Dann spiele ich kurz und mache mich an meine Hausaufgaben. Das machen wir jeden Tag gleich. Meistens darf ich danach ein wenig Tablet schauen, und nachmittags spiele ich viel mit meinem Bruder Linus.

Mama und Papa bekommen die Unterlagen und Aufgaben über die Homepage der Grundschule Boxberg und per E-Mail von den Lehrern. Vor ein paar Tagen hat meine Lehrerin auch angerufen und sich erkundigt, wie es läuft. Wenn wir Fragen haben, können wir sie anrufen oder ihr schreiben.

Ich finde gut, dass ich Mama und Papa ganz viel fragen kann. Außerdem darf ich morgens ausschlafen und abends länger aufbleiben. Und ich darf etwas mehr Fernsehen oder Tablet schauen als sonst. Auch wenn es ganz anders ist als Schule, sagt Mama, dass das Ganze auch Vorteile hat.

Wir haben eine Routine entwickelt, und die klappt ganz gut. Morgens besprechen Mama und ich zusammen die Aufgaben. Dann darf ich mir selbst einteilen, wann ich welche Sache erledige. Mama stellt mir dann einen Timer. Das ist zuhause unser Pausengong. Ich darf auch selbst entscheiden, wenn ich eine Pause brauche. Sowas geht in der Schule nicht, nur zuhause. Ich will aber langsam schon wieder lieber in die Schule. Ich vermisse das Spielen mit meinen Freunden, die Jugendfeuerwehr und das Fußballtraining. Ich verstehe aber, dass das im Moment nicht geht und man die anderen schützen muss. hex (BILD: Xenia Heckmann)

In dieser Serie stellen wir Menschen vor, die vom Coronavirus und seinen Auswirkungen besonders betroffen sind.

Lasse Huth, 6 Jahre, Schüler aus Boxberg (Main-Tauber-Kreis)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020