Schuldenberg wächst, aber mehr Geld für die Bürger

Berlin.Es ist wohl der letzte Haushalt dieser Groko – und wird zu mehr als einem Drittel aus Schulden finanziert. Die Haushälter im Bundestag haben in der Nacht zum Freitag den Etat für 2021 festgezurrt. Unter dem Strich stehen danach Ausgaben von fast einer halben Billion Euro und fast doppelt so hohe Kredite, wie Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im September noch dem Kabinett vorgeschlagen hatte. Auf viele Bürger kommt die größte Steuersenkung vergangener Jahre zu. Der Bundestag will den Etat in der Woche vom 8. bis 11. Dezember verabschieden.

„Der Bundeshaushalt 2021 steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie“, erklärte Unionshaushälter Eckhardt Rehberg. Doch das sehen nicht alle so: „Das ist kein Pandemie-Haushalt, sondern der teuerste Wahlkampf-Haushalt in der Geschichte der Bundesrepublik“, konterte Gesine Lötzsch von den Linken. Der Vorwurf: Scholz, der für die SPD als Kanzlerkandidat ins Rennen geht, wolle sich eine gute Ausgangsposition verschaffen.

Die große Koalition will vor allem zur Bewältigung der Corona-Krise 179,82 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Ursprünglich hatte Scholz mit 96 Milliarden geplant. Als die Corona-Infektionszahlen im Herbst aber in die Höhe schossen, musste er nachbessern. Von den Koalitionsfraktionen kamen dann weitere 20 Milliarden Schulden mehr für die Pandemiebekämpfung.

Große Teile der Hilfen für die vom Teil-Lockdown betroffenen Unternehmen werden wohl erst 2021 ausgezahlt. Niemand könne jetzt sagen, wofür das Geld gebraucht werde, sagte SPD-Haushälter Dennis Rohde. Wenn Scholz das Geld nutzen will, müsse er den Haushaltsausschuss mit konkreten Plänen um Erlaubnis bitten. Scholz erklärte, die für 2020 genehmigten 218 Milliarden würden nicht ausgeschöpft.

Die große Koalition will ferner im nächsten Jahr Presseverlage mit 180 Millionen Euro Staatshilfe bei der digitalen Transformation fördern. Das ergaben die abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses in Berlin. Laut dem bisherigen Konzept soll die Förderung an die Auflagen von Zeitungen und Zeitschriften gekoppelt werden. dpa

