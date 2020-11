Schulen erinnern an toten Lehrer

Paris.In Frankreich haben rund 12 Millionen Schüler mit einer Schweigeminute an den brutal ermordeten Lehrer Samuel Paty erinnert. Zum Schulstart nach den Herbstferien gab es am Montag Gedenkveranstaltungen in den Schulen des Landes und vereinzelt auch in Deutschland für Paty, der Opfer einer Terrorattacke wurde. „Wir sind Frankreich! Wir werden zusammenhalten“, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer Botschaft in sozialen Netzwerken. Gleichzeitig reißen die anti-französischen Proteste gegen Macron im Streit um Karikaturen des Propheten Mohammed nicht ab.

Ermittlungen in Berlin

Paty war Mitte Oktober den Ermittlern zufolge von einem 18-Jährigen getötet worden, weil er im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. Seine Leiche war enthauptet aufgefunden worden. Die Tat hatte in Frankreich riesiges Entsetzen ausgelöst. Keine zwei Wochen später starben bei einer Messerattacke in einer Kirche drei Menschen in Nizza. In Deutschland ermittelt die Polizei wegen eines anti-französischen Vorfalls im Berliner Bezirk Neukölln. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Mann mit einer Macron-Maske an einem Strick von einem weiteren Mann in traditioneller arabischer Kleidung über die Sonnenallee gezogen und gedemütigt wird. Es werde geprüft, ob es sich bei der Aktion um eine Straftat handeln könnte, hieß es. dpa

