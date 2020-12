Schulen und Kitas schließen

Hessen: Die Präsenzpflicht von Kindern und Jugendlichen in den hessischen Schulen soll ab Mittwoch aufgehoben werden. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) an. Am Montag in einer Woche beginnen die Weihnachtsferien in Hessen.

Rheinland-Pfalz: Die Präsenzpflicht wird von Mittwoch an ausgesetzt. „Alle Schülerinnen und Schüler können und sollen zuhause bleiben“, teilte die Staatskanzlei mit. Für die Jungen und Mädchen, die bis zum Ferienbeginn am Freitag nicht zuhause betreut werden könnten, bleiben die Schulen aber offen. dpa