Schulkinder wieder frei

Lagos.Hunderte Eltern in Nordnigeria konnten am Donnerstag aufatmen: Ihre von Bewaffneten verschleppten Kinder sind nach tagelangem Bangen ihrer Familien wieder frei. Die erlösende Nachricht kam in den Spätnachrichten des Staatsfernsehens. Die Jungen waren vor einer Woche aus der Oberschule in Kankara (Region Katsina) von islamistischen Extremisten entführt worden.

„Ich bin erleichtert zu erfahren, dass 344 Kinder Berichten zufolge vergangene Nacht freigelassen wurden“, sagte am Freitag Peter Hawkins, der Landesvertreter der UN-Bildungsorganisation Unicef. Gegen Mittag trafen sie am Sitz der Landesregierung ein – einige trugen noch ihre Schuluniformen. Viele von ihnen wirkten angesichts des Erlebten ermattet und traumatisiert.

Die sunnitische Terrorgruppe Boko Haram hatte die Tat mit einer islamfeindlichen westlichen Erziehung der Kinder begründet. Lösegeld ist eine wichtige Finanzierungsquelle der Organisation. Allerdings blieben die Hintergründe der plötzlichen Freilassung zunächst unklar.

Der Überfall auf die Kankara-Schule mit ihren insgesamt rund 800 Jungen hatte zu Protesten der Bevölkerung sowie Lehrergewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen geführt. Schulen in fünf Bundesstaaten des Landes blieben mit Hinweis auf die Sicherheitslage, aber auch Corona-Bestimmungen geschlossen. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020