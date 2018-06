Schulz fordert Abzug von US-Botschafter Grenell aus Berlin

Anzeige

Berlin (dpa) - Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, ist aus Sicht des früheren SPD-Vorsitzenden Martin Schulz untragbar geworden und sollte aus Berlin abgezogen werden.

«Was dieser Mann macht, ist einmalig in der internationalen Diplomatie», sagte der Außenpolitikexperte Schulz der Deutschen Presse-Agentur. Statt wie üblich dem Gastland gegenüber neutral zu sein, agiere er wie der Aktivist einer rechten Politbewegung. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) kündigte für Mittwoch ein klärendes Gespräch mit Grenell an.

Erst hatte der Botschafter zur Stärkung Trump-freundlicher konservativer Kräfte in Europa aufgerufen, dann sorgte eine Einladung an den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz für Irritationen: Grenell richtet am 13. Juni ein Essen für ihn aus. «Ich hoffe, dass der Kurz-Besuch zu einem Kurz-Aufenthalt von Herrn Grenell in seiner Funktion als Botschafter in Deutschland führt», sagte Schulz. Er nannte das Agieren Grenells einen «ungeheuerlichen Vorgang».