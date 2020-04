Schulze: Folge von Umweltzerstörung

Berlin.Globale Seuchen wie Corona sind nach Einschätzung von Bundesumweltministerin Svenja Schulze auch eine Folge des menschengemachten Raubbaus an der Natur. Mit ihrer zunehmenden Zerstörung steige das Risiko von Krankheitsausbrüchen bis hin zu Pandemien, erklärte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Berlin. Schulze dringt deshalb längerfristig auf international abgestimmte Gegenmaßnahmen.

Noch sind die konkreten Umstände bei der Übertragung des Corona-Virus vom Tier auf den Menschen nicht hinreichend geklärt. Wissenschaftlich belegt ist aber, dass etwa 70 Prozent der menschlichen Infektionserreger ursprünglich aus dem Tierreich stammen. Zu den bekanntesten zählen HIV, Ebola sowie MERS und SARS. Besonders gefährlich seien dabei Wildtiermärkte, weil Menschen und unterschiedliche Tierarten dort auf engstem Raum und oftmals unter hygienisch katastrophalen Bedingungen zusammenkämen, erläuterte Schulze.

Monokulturen und Rodungen

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Corona-Pandemie auf einen Tiermarkt im chinesischen Wuhan zurück. Die Ministerin sieht im Zusammenhang mit der aktuellen Virus-Krise aber ein grundlegendes Problem. Untersuchungen zeigten, dass die Zerstörung von Ökosystemen Krankheitsausbrüche wahrscheinlicher mache. „Die Naturzerstörung ist die Krise hinter der Corona-Krise“, meinte Schulze.

Von der Wissenschaft wird dieser Befund bekräftigt. „Die Entstehung zahlreicher Krankheiten kann mit dem Vordringen des Menschen in vormals unberührte Natur erklärt werden“, sagte die Virologin Sandra Junglen von der Berliner Charité. So führten intensive Landnutzung, die Verbreitung von Monokulturen oder Rodungen von Wäldern zu massiven Verwerfungen des Ökosystems.

Der Weltbiodiversitätsrat, eine UN-Organisation zur wissenschaftlichen Politikberatung, hatte dazu schon im vergangenen Jahr ein düsteres Bild gezeichnet. Drei Viertel der Landfläche und zwei Drittel der Ozeane hätten sich bereits deutlich verändert.

Der Ko-Vorsitzende der UN-Organisation und Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Josef Settele, warnte am Donnerstag eindringlich: „Wir Menschen sind von funktionierenden, vielfältigen Ökosystemen abhängig“. Mit ihrer Zerstörung, das zeige die Corona-Pandemie, würden auch die Lebensgrundlagen für die Menschen zerstört, so Settele.

Nach Ansicht von Ministerin Schulze muss vor allem der illegale Handel mit Wildtieren eingedämmt werden. Zugleich forderte sie einen internationalen Rahmen für den Naturschutz.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020