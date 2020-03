Schutz von Älteren und Vorerkrankten

Berlin.Christian Drosten (Bild), Leiter der Virologie an der Charité in Berlin, spricht sich dafür aus, künftig vor allem ältere und vorerkrankte Personen zu schützen. Im Podcast „Corona Virus Update“, einem Audioformat des NDR, sagte der Experte am Montag, dass neue Modellrechnungen zur Ausbreitung der Epidemie darauf hindeuteten, dass die steigenden Temperaturen das Virus weniger stark bremsen könnten als erhofft. Seiner Einschätzung nach könne es durchaus zu einer „Sommerwelle“ kommen, in der sich das Virus weiter ausbreite.

Für junge gesunde Menschen sieht der Virologe kaum Grund zur Sorge, für sie handle es sich um „eine Erkältungskrankheit“. Anders sehe es für immunschwache, vorerkrankte Menschen aus. Er hält es für sinnvoll, dass sie soweit möglich im Home Office arbeiten. Dafür brauche es finanzielle Hilfen für Arbeitgeber, sagt Drosten.

Seinen Angaben zufolge steigt die Sterblichkeit ab einem Alter von 65 Jahren deutlich an. „Jenseits des Rentenalters muss man die Bevölkerung wirklich schützen“, betont er. Der Corona-Experte hält es daher für ratsam, Kinder für eine gewisse Zeit „nicht mehr zu Oma und Opa zur Betreuung abzugeben“ und stattdessen für die Großeltern einzukaufen.

Nachdem die jüngere Bevölkerung „durchinfiziert“ sei – Epidemiologen sprechen von einer Durchseuchung –, „sind wir weitflächig immun“, sagt Drosten. Dann werde sich die Lage insgesamt beruhigen. mad (BILD: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020