Schwarz-Grün schließt Vertrag

Hofheim/Nidda.Der Weg für eine Neuauflage von Schwarz-Grün in Hessen ist frei. Die CDU stimmt dem Koalitionsvertrag einstimmig zu, die Grünen mit mehr als 90 Prozent. Jetzt muss nur noch die knappe Ein-Stimmen-Mehrheit im Landtag bei der geheimen Wahl des Ministerpräsidenten am 18. Januar zustande kommen.

Als die Grünen – ebenfalls am Samstag vor Weihnachten – 2013 zum ersten Mal über eine Koalition mit der lange bekämpften CDU zu entscheiden hatten, gab es draußen vor der Tür noch eine Demonstration von Fluglärmgegnern, die das Vorhaben zu Fall bringen wollten. Auch auf der Mitgliederversammlung in Frankfurt wurde noch die ein oder andere skeptische Stimme laut.

Welch ein Kontrast fünf Jahre später: Kein einziger Demonstrant in Sicht, und zum Parteitag kommen nur 600 statt der damals mehr als 1000 Grünen-Mitglieder. Vor allem aber: Die wenigen Redner, die auch mal einen kritischen Punkt in den Koalitionsvereinbarungen mit den Schwarzen nennen, beeilen sich hinzuzufügen, insgesamt sei der Vertrag aber sehr gut, und man solle ihm doch bitte zustimmen.

Die Spitzenkandidaten – Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Bild oben) und Umweltministerin Priska Hinz – werden geradezu frenetisch gefeiert. Es überwiegt allenthalben der Stolz über das Erreichte, und das gilt nicht nur für die Tatsache, dass die Grünen künftig vier statt bisher zwei Ressortchefs im Landeskabinett stellen. Zu Al-Wazir und Hinz sollen die beiden Landesvorsitzenden Kai Klose als Sozial- und Integrationsminister sowie Angela Dorn als Wissenschafts- und Kunstministerin kommen.

Selbst sonst eher kritische Stimmen geraten ins Schwärmen geraten. So spricht Nele Siedenburg für die Grüne Jugend von einem „tollen Vertrag“. Und Klaus Dieter Grothe von der Flüchtlingshilfe nennt die Vereinbarungen „phänomenal“: 20 von 22 Kernforderungen seiner Organisation fänden sich im Bereich Asyl wieder. Sage und schreibe 91,4 Prozent der Anwesenden stimmen am Ende in geheimer Abstimmung mit Ja zum Koalitionsvertrag und den Ministerkandidaten. Vor fünf Jahren waren es noch 74,2 Prozent.

„Tag der Freude“

Nach der Abstimmung kommt der große Jubel: Erst werden Al-Wazir, Hinz, Klose und Dorn, dann auch die fünf erstmals in Hessen direkt gewählten Grünen und schließlich die gesamte 29-köpfige neue Landtagsfraktion auf der Bühne zu den Klängen des Abba-Sings „Take a chance on me“ gefeiert.

Ein kleiner Parteitag der CDU stimmt parallel dazu in Nidda hinter verschlossenen Türen sogar einstimmig für den Vertrag mit den Grünen. Am vierten Adventssonntag wird dann im Landtag der Koalitionsvertrag unterzeichnet. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU, Bild unten) spricht von einem „Tag der Freude“.

