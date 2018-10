Schwarz-Rot bekommt „Denkzettel“

Berlin.Schon bei der Bayern-Wahl vor 14 Tagen waren sie in der Berliner Grünen-Zentrale ganz aus dem Häuschen über das starke Wahlergebnis. In Hessen legt die Partei nun sogar noch ein bisschen oben drauf. „So grün war Hessen noch nie“, schwärmt Parteichefin Annalena Baerbock. Es handele sich um das beste Ergebnis, „was wir Grünen in Hessen je hatten“.

Ob es reicht, Schwarz-Grün in Wiesbaden fortzusetzen, bleibt zunächst unklar. Aber das tut der Stimmung keinen Abbruch. Auch nicht, dass man am Ende womöglich doch knapp hinter der SPD landen könnte. „Wir sind immer bereit, Verantwortung zu übernehmen“, sagt der Co-Vorsitzende Robert Habeck. Nach seiner Einschätzung hat sich mit der Hessenwahl ein Trend gedreht: Wahlen würden nicht nur am rechten Rand gewonnen, sagt er.

FDP zu Jamaika bereit

Das allerdings stimmt nur bedingt. Schließlich hat die AfD einmal mehr ein zweistelliges Wahlergebnis eingefahren. Und sie ist jetzt in ihrer parlamentarischen Präsenz sogar erfolgreicher als die Grünen. Denn während die Öko-Partei nur in 14 Landtagen vertreten ist, sitzt die AfD nun in allen 16. Parteichef Jörg Meuthen wird am Wahlabend nicht müde, diesen Erfolg immer wieder herauszustellen. „Wir haben alle Wahlziele erreicht“, sagt Meuthen. Dabei hätten sich viele Parteianhänger insgeheim wohl ein stärkeres Abschneiden in Hessen gewünscht. Genauso wie vor zwei Wochen in Bayern. Auf die Regierungsbildung in Wiesbaden hat die AfD allerdings keinen Einfluss. „Wir machen gute, konstruktive Oppositionspolitik“, gibt Meuthen die Richtung vor.

Auch die FDP gehört zu den Gewinnern des Wahlabends. Vor fünf Jahren mussten die Liberalen noch um den Einzug in den hessischen Landtag zittern. Diesmal überspringt die FDP nicht nur die Fünf-Prozent-Hürde. Ihr könnte auch die Rolle des Königsmachers zukommen. Parteichef Christian Lindner hatte zuletzt schon sein Wohlwollen über die mögliche Bildung eines Jamaika-Bündnisses erkennen lassen. Jetzt bekräftigt er seine Haltung, mit CDU und Grünen in Hessen ein Bündnis zu schmieden, falls es nicht für eine Fortsetzung von Schwarz-Grün reicht. Und er gibt den Wahlverlieren CDU und SPD mit: „Das ist ein Misstrauensvotum gegen die Regierung von Frau Merkel.“

Die Vorsitzende der Linken, Katja Kipping, spricht ebenfalls von einer „Denkzettel-Wahl“ für Schwarz-Rot in Berlin. Sie räumt aber ein, dass ihre Partei nicht sonderlich von der Kritik an der großen Koalition profitieren konnte. Dass in Hessen der parlamentarische Wiedereinzug gelang, könne zumindest als Achtungszeichen gewertet werden.

