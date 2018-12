Schweden ringt um neue Regierung

Stockholm.Das schwedische Parlament hat auch den Sozialdemokraten Stefan Löfven als Ministerpräsidenten abgelehnt. Das Ergebnis war erwartet worden. Löfven wollte mit den Grünen eine Minderheitsregierung bilden. In den vergangenen Wochen war es ihm aber nicht gelungen, andere Parteien zu einer Zusammenarbeit zu bewegen. Löfven war bei der Abstimmung gestern nicht anwesend, weil er am EU-Gipfel in Brüssel teilnahm. Löfven ist seit 2014 Regierungschef. Seit seiner Wahlniederlage am 9. September hat er das Amt geschäftsführend inne. Seine rot-grüne Koalition bekam nur 33 Prozent der Stimmen. Doch auch das bürgerliche Lager hat keine Mehrheit im Parlament. Der Moderatenchef Ulf Kristersson wurde zuvor ebenfalls vom Reichstag als Ministerpräsident abgelehnt. dpa

