Schweigen über den Missbrauch

Köln/Hamburg.Die katholische Kirche in Deutschland hat jahrzehntelang den sexuellen Missbrauch von Kindern durch Priester vertuscht. Dennoch ist bisher kein einziger Bischof zurückgetreten. Die vor zwei Jahren veröffentlichte Studie der Deutschen Bischofskonferenz wurde zwar von vielen als wichtiger Schritt zur Aufarbeitung gewürdigt, nannte jedoch keine Namen. Jetzt aber steht erstmals ein konkreter Oberhirte unter Druck: der Hamburger Erzbischof Stefan Heße.

Gutachten zu sexualisierter Gewalt

Heße war in Köln Personalchef und Generalvikar, bevor er 2015 als Erzbischof nach Hamburg wechselte. In Erklärungsnot bringt ihn nun ein Gutachten, das der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki bei einer Münchner Anwaltskanzlei in Auftrag gegeben hat. Die Juristen sollten den Umgang des Erzbistums mit sexualisierter Gewalt untersuchen und auch die Namen derjenigen nennen, die dafür verantwortlich waren, „dass Vorfälle von sexuellem Missbrauch gegebenenfalls vertuscht oder nicht konsequent geahndet wurden“.

In dem Fall eines heute 69 Jahre alten Priesters, der in den 90er Jahren seine minderjährige Nichte über Jahre hinweg schwer sexuell missbraucht haben soll, hat es auf Gutheißen von Heße wohl einen Vertuschungsversuch gegeben. Offenbar hatte der Pfarrer den Missbrauch intern zugegeben, doch dann wurde entschieden, darüber den Mantel des Schweigens zu breiten und möglichst keine Spuren zu hinterlassen. Heße bestreitet das entschieden: Er habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, um jedem Fall gerecht zu werden. dpa

