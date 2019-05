Schwere Vorwürfe aus Saudi-Arabien

Nach den arabischen Anti-Iran-Gipfeln in Mekka wachsen die Spannungen im Nahen Osten weiter. Saudi-Arabien und andere arabische Staaten warfen dem Iran am Freitag in Abschlusserklärungen zweier Krisentreffen vor, die Region zu destabilisieren. Das Land unterstütze Terror und mische sich in Angelegenheiten anderer Staaten ein, hieß es darin. Der saudische König Salman rief die internationale Gemeinschaft auf, den Iran zu stoppen. Dessen „zerstörerische“ Aktivitäten bedrohten die internationale Schifffahrt und die Versorgung der Welt mit Öl.

Die Regierung in Teheran wies die Anschuldigungen zurück. Das sunnitische Saudi-Arabien und der schiitische Iran sind Erzrivalen. dpa

