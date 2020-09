Schwergewicht in Europas Handelspolitik

Brüssel.Ursula von der Leyen war am Dienstag bemüht, die Umstellung ihres Kommissions-Teams als eher nebensächliche Personalie abzuhandeln. Keine fünf Minuten nahm sich die Präsidentin Zeit, um die Beförderung zweier Politiker bekanntzugeben: Der Lette Valdis Dombrovskis (49) wird neuer Handelskommissar und übernimmt das Amt des Iren Phil Hogan, der wegen Missachtung der Corona-Auflagen zurückgetreten war. Ihn ersetzt Mairead McGuinness (63) aus Irland, die für die Finanzdienstleistungen zuständig sein wird.

Aber dieser Wechsel ist mehr als eine Personalie – vor allem für Dombrovskis. Der frühere lettische Ministerpräsident wird mehr und mehr zu einer Schlüsselfigur in der Führungsmannschaft der EU. Denn der Christdemokrat gehörte schon bisher dem engeren Kreis von insgesamt drei geschäftsführenden Vizepräsidenten der Kommission an. Als für die Handelspolitik zuständiger EU-Kommissar gewinnt er noch mehr an Gewicht – nicht zuletzt durch einen Sitz in der Euro-Gruppe.

Christdemokrat aus Lettland

Der hätte zwar eigentlich Mairead McGuinness zugestanden. Aber da die Finanzminister der Währungsunion ihren Kollegen Paschal Donohoe zum Vorsitzenden gewählt hatten und dieser ebenfalls aus Irland stammt, war für McGuinness kein Platz. Dombrovskis rückt auf und sitzt künftig in zwei der wichtigsten EU-Gremien an den Schaltstellen. „Stoische Ruhe“ attestieren frühere Kollegen aus dem Europäischen Parlament dem lettischen Christdemokraten. Vor allem aber sei seine Wahl deshalb geschickt, weil er als früherer Premier seines Landes ein „echtes Schwergewicht“ ist. Dies, so heißt es in Brüssel, werde ihm in den Auseinandersetzungen zwischen der EU und Großbritannien um ein Handelsabkommen helfen. Auch in den Gesprächen mit den Vereinigten Staaten und China braucht von der Leyen einen durchsetzungsstarken Handelskommissar.

Das wird Dombrovskis nachgesagt. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Die Freihandelsverträge der Europäischen Union geraten immer mehr in die öffentliche Diskussion. Gerade geht es besonders um das sogenannte Mercosur-Abkommen, das Brüssel mit Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay und Venezuela sowie etlichen assoziierten Staaten Südamerikas getroffen hat. Wegen mangelnder Umweltstandards fordern europäische Politiker aus allen Mitgliedstaaten Nachverhandlungen.

Sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte vor dem Hintergrund der nicht nachlassenden Brandrodungen im brasilianischen Regenwald den bereits beschlossenen Vertragstext angezweifelt. Nun muss Dombrovskis versuchen, den Streit zu beruhigen. Dass er dabei auf Nachbesserungen drängt, erscheint nicht unwahrscheinlich. Seine wie auch McGuinness’ Benennung muss nach einer Anhörung erst noch vom EU-Parlament bestätigt werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020