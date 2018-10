Nach Bayern zeigt nun auch die Wahl in Hessen, dass die alten Volksparteien einer galoppierenden Schwindsucht unterliegen. Sie bekommen Klatsche um Klatsche. Nach der SPD jetzt auch die Union. Die alten Parteimilieus zerfallen. Überall in Europa ist das so.

In Deutschland hat die Flüchtlingskrise vor allem bei der SPD den Niedergang enorm beschleunigt – sie verliert nun auch die letzten Arbeiterwähler in Richtung AfD. Der zweite Faktor war CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer, der nicht nur die Autorität von Kanzlerin Angela Merkel massiv beschädigt, sondern auch dafür gesorgt hat, dass die große Koalition in Berlin bisher keine Minute ruhig arbeiten konnte. Das trifft nun ebenso den Nimbus von CDU und CSU als Garanten von Stabilität. Ein echtes Eigentor. Die verbreitete Anti-Groko-Stimmung hat auch gestern die Landesthemen klar überdeckt. Und dennoch besteht für Union und SPD im Bund kein Zwang, deswegen nun hektisch zu reagieren und das Bündnis zu beenden.

Im Gegenteil. Es ist eine Frage der politischen Verantwortung, Neuwahlen zu vermeiden. Denn sie würden nicht nur die Rechten enorm stärken. Für die SPD könnten sie den sofortigen Totaluntergang bedeuten. Auch die Unionsseite würde erheblich verlieren, schon wegen der ungeklärten Führungsfrage nach Angela Merkel. Und welche Koalition dann käme, wäre ebenfalls völlig ungewiss. Nichts würde besser werden. Aber das Land würde mitten in einer Zeit großer internationaler Krisen ins politische Chaos gestürzt. Zwar muss diese Groko wirklich die letzte gewesen sein, zwar muss auch Angela Merkel endlich den Wechsel an der Spitze der Union vorbereiten. Aber keiner sollte in Berlin jetzt atemlos durch die politische Nacht rennen. Stattdessen sollten Union und SPD endlich einmal konsensorientiert arbeiten und das auch zeigen.

So schlecht ist das Groko-Programm nämlich nicht. Voraussetzung dafür ist freilich, dass Horst Seehofer aus dem Kabinett fliegt. Er hat die Bundespolitik als Bühne für einen persönlichen Egotrip missbraucht. Für solche Spielchen sind die Zeiten zu ernst. Dass die Grünen so stark sind, liegt daran, dass sie es geschafft haben, sowohl prinzipienfest in ihren Kernthemen zu erscheinen als auch flexibel genug, um konstruktiv mitzuregieren. Angesichts der neuen Parteienkonstellation ist das eine zentrale Eigenschaft.

Auch in Hessen führt das Ergebnis zu äußerst knappen Koalitionsmehrheiten – wer in Wiesbaden mit wem zusammenarbeitet oder zusammenarbeiten muss, ist fast schon zufällig. FDP-Chef Christian Lindner muss sich fragen, warum nicht seine Partei als Alternative zu den sterbenden Volksparteien gesehen wird. Vielleicht hätte er eine Chance wie ein „Jamaika-Bündnis“ im Bund in solchen Zeiten doch nicht so leichtfertig platzen lassen sollen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 28.10.2018