Secret Service fängt verdächtige Pakete ab

Washington.Ein Unbekannter hat mit dem parallelen Versand mehrerer mutmaßlicher Rohrbomben mindestens sechs prominente Kritiker von US-Präsident Donald Trump ins Visier genommen. Neben Ex-Präsident Barack Obama, dessen früherer Außenministerin Hillary Clinton und dem ehemaligen CIA-Direktor John Brennan sollten auch Ex-Justizminister Eric Holder und die demokratische Abgeordnete Maxine Waters Sprengsätze erhalten. Das berichteten US-Medien gestern unter Berufung auf Strafverfolger.

Die Pakete ähnelten der Briefbombe, die am Montag im Zuhause des Milliardärs und Philantropen George Soros gefunden wurde, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf die Polizei. Soros und und die fünf (ehemaligen) Politiker haben Trump für dessen Politik offen und teilweise heftig angegriffen.

Bei den Sprengsätzen handle es sich offensichtlich um einfache Rohrbomben, sagten FBI-Ermittler Bryan Paarmann und John Miller, Leiter der New Yorker Anti-Terror-Einheit. Der Secret Service fing zwei Pakete ab, die an Obama und Clinton adressiert waren. Beide Postsendungen seien bei Routine-Checks als mögliche Sprengsätze aufgefallen – vor der Auslieferung. Die beiden seien nicht in Gefahr gewesen.

Das Päckchen an Holder war einem NBC-Bericht zufolge falsch adressiert und landete stattdessen im Büro der demokratischen Abgeordneten Debbie Wasserman Schultz, dessen Adresse als Absender angegeben war. Das Päckchen an die Abgeordnete Waters wurde in einer Poststelle in Maryland abgefangen. Das an Brennan adressierte Päckchen wurde an den TV-Sender CNN geschickt, wo Brennan regelmäßig als Kommentator auftritt. Das Gebäude, in dem der Fernsehsender seinen Sitz hat, wurde geräumt.

US-Präsident Donald Trump verurteilte den Versand der mutmaßlichen Paketbomben und rief zu Zusammenhalt in der amerikanischen Gesellschaft auf. Politische Gewalt habe keinen Platz in den USA, sagte Trump in Washington. „Wir müssen zusammenhalten“, betonte er. „Wir sind extrem sauer, traurig und unglücklich über das, was wir heute Vormittag erlebt haben – und wir werden das gründlich aufklären.“ Die Urheber dieser „verabscheuungswürdigen Taten“ würden zur Rechenschaft gezogen. Die Pakete würden nun untersucht. Die Behörden täten alles Erdenkliche, um die Verantwortlichen aufzuspüren.

Weißes Pulver in Umschlag

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Offen blieb etwa, ob die Sprengsätze alle funktionstüchtig waren und wenn ja, wie gefährlich sie waren. Bei dem Paket, das bei CNN einging, gehen die Ermittler bereits davon aus, dass der enthaltene Sprengsatz scharf war. Den Angaben nach wurde in dem Paket unter anderem auch ein Umschlag mit weißem Pulver gefunden. dpa

