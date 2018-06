Seehofer beschwichtigt

Anzeige

Berlin/Bremen.Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Position der CSU im Asylstreit mit der CDU bekräftigt – aber zugleich Einigungsbereitschaft signalisiert. „Wir werden das vernünftig unter Aufrechterhaltung der beiderseitigen Glaubwürdigkeit zu lösen versuchen“, sagte der CSU-Chef in der ARD-Sendung „Maischberger“, die gestern Abend ausgestrahlt wurde. „Ich kann es Ihnen heute nicht garantieren, aber der feste Wille ist da.“ Seehofer wies Vorwürfe einer Eskalation zurück. „Ich kenne bei mir in der Partei niemand, der die Regierung gefährden will in Berlin, der die Fraktionsgemeinschaft auflösen möchte mit der CDU oder der gar die Kanzlerin stürzen möchte“, sagte er.

Steinmeier drängt auf Einigung

Unterdessen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor dem EU-Gipfel in Brüssel Kompromissfähigkeit in der Asylpolitik gefordert. „Ich bin zuversichtlich, dass hier ein europäischer Kompromiss möglich ist. Und ich finde, es muss uns gelingen, ihn zu finden – jedenfalls dann, wenn alle gemeinsam der Überzeugung sind, dass uns die Zukunft Europas etwas bedeutet“, sagte er vor Botschaftern in Bremen.

Bereits am Dienstag hatte Steinmeier harte Worte zum Streit zwischen CDU und CSU gefunden. Bei einer Rede sagte er: „Ich habe mich dieser Tage häufiger gefragt, wie sollen wir eigentlich erfolgreich für Vernunft und Augenmaß in der politischen Debatte werben, wenn auf höchster Ebene und selbst im Regierungslager mit Unnachsichtigkeit und maßloser Härte über eigentlich doch lösbare Probleme gestritten wird.“ dpa