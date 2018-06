Seehofer: Entscheide am Sonntag über Zurückweisung an Grenze

Anzeige

Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will an diesem Sonntag endgültig über mögliche Zurückweisungen von Asylbewerbern an der deutschen Grenze entscheiden.

Nach dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag werde er die Ergebnisse des Treffens mit Bundeskanzlerin Angela Merkel erst in aller Ruhe besprechen, sagte Seehofer am Rande einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestages. Aber: «Wir wollen schon am Sonntag Klarheit.» Zur Atmosphäre des Spitzentreffens der Koalition am Dienstagabend sagte er: «Dass der Koalitionsausschuss intensiv war, das kann man nicht bestreiten.»

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten am Vorabend über die Asylpolitik, die Reform der Eurozone und Maßnahmen zur Entspannung auf dem Wohnungsmarkt diskutiert. Der Innenminister, der auch für Bau zuständig ist, sagte, es sei gut, dass man beim Baukindergeld rechtzeitig vor der Sitzung des Haushaltsausschusses eine Einigung gefunden habe.