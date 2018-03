Seehofer geht – und ärgert sich

Anzeige

In seinem Rücktrittsschreiben an die bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) nennt Seehofer interessanterweise die Beendigung der politischen Eiszeit mit dem Nachbarland Tschechien an erster Stelle der Erfolge. Tatsächlich ist dies ein Verdienst Seehofers, das allseits anerkannt wird.

Seit seinem Amtsantritt sei der Staatshaushalt ausgeglichen, rühmt sich Seehofer, hat dabei aber die Kalkulation ohne den Obersten Rechnungshof und seinen Nachfolger Söder (noch Finanzminister) gemacht. Beide rechnen die zehn Milliarden Euro, die der Freistaat 2008 am Kapitalmarkt zur Stützung der Bayerischen Landesbank annehmen musste, sehr wohl zu den Schulden des Freistaats, Seehofer und die offizielle CSU-Propaganda aber nicht.

Dass der Freistaat aus den von CSU-Politikern maßgeblich mit verantworteten teuren Abenteuern der BayernLB mit einem blauen Auge herauskam, ist nicht zuletzt Söder zu verdanken. Seehofer hat die ungeliebten Starkstromleitungen unter die Erde gebracht, die 42-Stunden-Woche für Beamte wieder auf 40 reduziert, die Studiengebühren abgeschafft und das neunjährige Gymnasium wiedereingeführt.

Gemischte Bilanz

Dass der Freistaat auch wegen der Zusagen etwa für eine Konzerthalle in München, ein neues Uni-Klinikum in Augsburg und eine Universität Nürnberg nicht doch wieder neue Schulden aufnehmen musste, ist vor allem der boomenden Wirtschaft und den sprudelnden Steuereinnahmen zu verdanken – alles Verdienste seiner Politik, wie Seehofer immer wieder durchblicken lässt.

Für Bayern erkämpfte Seehofer in Berlin eine Reduzierung der Zahlungen in den Länderfinanzausgleich. Der wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Abstand zwischen den Regionen des größten Flächenlands der Bundesrepublik hat sich in Seehofers Amtszeit bis zur Unkenntlichkeit eingeebnet. Andere Versprechen, etwa die Schuldenfreiheit bis 2030 oder die Barrierefreiheit bis 2023 zu erfüllen, überlässt Seehofer seinem Nachfolger.

