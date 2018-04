Seehofer muss liefern

Anzeige

Einige „konkrete Anschläge“, berichtet Seehofer, seien bereits durch die Arbeit der Expertengruppe verhindert worden.

Gefahr erkannt, Gefahr also gebannt? Nicht immer. So wurde angeblich mindestens zehn Mal über Anis Amri vor dessen Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Jahr 2016 gesprochen, doch die Runde konnte damals keinen „Gefährdungssachverhalt“, wie es im Fachjargon heißt, erkennen. Man ist also nicht frei von Fehleinschätzungen.

Washington, Riad, Kabul

Wer geglaubt hat, das GTAZ sei eine Art hochtechnisierte Kommandozentrale wie aus einem Geheimagentenfilm, der irrt sich gewaltig. 43 blaue Stühle stehen im Rund an schnöden Büro-Schreibtischen, zwei Beamer hängen unter der Decke, es gibt Monitore, die von allen gut einsehbar sind. Das Licht ist grell. Ein Digitaluhr mit roten Zahlen weist darauf hin, welche Regionen man offenbar besonders im Blick hat: Die Zeiten in Washington, Berlin, Riad und Kabul sind zu sehen.

Geleitet vom BKA treffen sich hier jeden Tag die Vertreter aller sicherheitsrelevanten Behörden, die sogenannten Verbindungsbeamten, zur „Lagebesprechung“. Mal fünf Minuten, mal 30 Minuten. Je nach Brisanz der Erkenntnisse. Der Grundsatz lautet: Wissen, was nötig ist. Und dann entsprechend handeln.

Das gilt irgendwie auch für Neu-Minister Seehofer, der sich das Lagezentrum gut eine Stunde lang von BKA-Präsident Holger Münch vorstellen lässt. Danach ist Seehofer voll des Lobes für die „Qualität der Arbeit“.

Seehofer verspricht, bei den anstehenden Haushaltsberatungen alles dafür zu tun, „um diese Arbeit auch von den Ressourcen her zu unterstützen“. Die schwarz-rote Bundesregierung will insgesamt 15 000 neue Stellen bei den Sicherheitsbehörden schaffen. Dafür muss das Personal aber erst einmal gefunden werden.

Dann sagt Seehofer noch: „Die Grundstruktur unseres Landes, auch in der Sicherheit zwischen Bund und Land, passt.“ Als Landespolitiker noch in München klang er nicht immer so.

Zweite Besuchsstation

Das Terrorabwehrzentrum in Treptow ist die zweite Station auf Seehofers Reise zu den ihm unterstellten Einrichtungen. Nach seinem Amtsantritt besuchte er vergangen Woche zuerst das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Das passte. Denn als bayerischer Ministerpräsident und Verfechter der Obergrenze bei der Zuwanderung hatte er immer wieder Kanzlerin Angela Merkel für ihre Flüchtlingspolitik attackiert.

Nun muss Seehofer aber selber liefern, nun gilt es, in Berlin konkrete Politik zu machen, auch für mehr Sicherheit. Was sich geändert habe durch seinen Amtswechsel, wird Seehofer also vor dem GTAZ auch gefragt. „Dass ich noch mehr arbeiten muss“, lautet Seehofers Antwort. Noch so eine Erkenntnis.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.04.2018