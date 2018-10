Seehofer ohne Rückhalt seiner Basis

Angezählt: Horst Seehofer als Vorsitzender der CSU. © dpa

München.So zerstritten sie auch waren, das Schicksal hat Angela Merkel und Horst Seehofer aneinander gekettet. Jetzt, nach den Wahlpleiten in Bayern und Hessen, hängt beider Schicksal mehr denn je zusammen: Nachdem die Kanzlerin ihren Verzicht auf den CDU-Vorsitz angekündigt hat, gilt vielen Christsozialen auch ein Verbleib Seehofers an der CSU-Spitze als undenkbar.

„Das kommt für uns alles ein Jahr zu spät“, sagt ein CSU-Vorstand zu Merkels Entscheidung. Ohne Merkels Flüchtlingspolitik wäre die CSU niemals auf 37,2 Prozent abgestürzt, hätte sie vielleicht sogar ihre absolute Mehrheit nicht verloren, mutmaßen viele Christsoziale. Wer sich den Ärger über Merkel anhört, erfährt aber auch, dass sich die Wut auch gegen Seehofer richtet. Auffällig ist dabei, dass auf allen Ebenen mehr oder weniger bewusst ausgeblendet wird, dass die Partei Seehofers Kurs faktisch immer mitgetragen hat.

Nachdem die Frage zur Zukunft in der CSU von den Koalitionsverhandlungen im Freistaat überdeckt wurde, ist sie nach der Hessen-Pleite der CDU präsent. „Kann schon sein, dass nun auch Seehofer schneller einsieht, dass seine Zeit gekommen ist“, sagt ein anderer hochrangiger Funktionär. Seehofer müsse einsehen, dass er den Rückhalt seiner Partei verloren habe – „nicht erst bei der Landtagswahl, schon im vergangenen Jahr zur Bundestagswahl“.

Sonderparteitag im Dezember

Doch was heißt das für die Praxis? CSU-intern wird nach den Koalitionsverhandlungen in Bayern mit einer Entscheidung über Seehofers Zukunft gerechnet. Dies könnte bereits am Wochenende der Fall sein. Seehofer scheint sich mehr Zeit nehmen zu wollen. Er selbst nennt Mitte November als spätmöglichsten Termin für den Start der Debatte zur inhaltlichen, strategischen und personellen Zukunft. „Ich glaube erst, dass er das Amt aufgegeben hat, wenn sein Nachfolger gewählt ist“, spottet ein Parteivorstand. Tatsache ist, dass Seehofer keine großen Spielräume mehr hat. In den CSU-Bezirksverbänden laufen bereits die Planungen, sogar in der CSU-Landesgruppe hat Seehofer keine echten Unterstützer mehr, in der Landtagsfraktion ohnehin nicht. Viele sind überzeugt: Sollte Seehofer nicht selbst einen Schlussstrich ziehen, wird dies die Partei für ihn zügig erledigen.

In der CSU rechnen sie deshalb mit einem Sonderparteitag zur Wahl eines neuen Parteichefs Anfang Dezember. Damit das möglich ist, muss Seehofer aber mitziehen. Seine Amtszeit endet Ende 2019, rechtlich sind der Partei ohne sein Zutun die Hände gebunden. Die größten Chancen werden seinem Dauerrivalen Markus Söder zugesprochen. Doch Söder hat bisher abgewunken. Sollte Söder weiter Nein sagen, wäre wohl die Stunde von Manfred Weber gekommen, dem Vorsitzenden der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018