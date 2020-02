Seehofer plant Verschärfung

Berlin.Wer trotz einer Wiedereinreisesperre nach Deutschland zurückkommt, soll nach Plänen des Bundesinnenministeriums künftig mit einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten rechnen müssen. Das geht aus einem Entwurf für ein Gesetz zur besseren Durchsetzung von Einreise- und Aufenthaltsverboten hervor. Mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe soll zudem bestraft werden, wer im Asylverfahren oder im Asylklageverfahren unrichtige oder unvollständige Angaben macht, um eine Anerkennung als Asylberechtigter oder Flüchtling zu erreichen.

Zugleich will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Abschiebe-Zuständigkeit der Bundespolizei massiv ausweiten. Sie soll sich künftig auch für bestimmte Fälle zuständig erklären können, die bislang Sache der Länder sind.

Mehr Rechte für Bundespolizei

Im Entwurf seines Hauses für ein neues Bundespolizeigesetz heißt es, die Zuständigkeit der Bundespolizisten für Fälle von unerlaubter Einreise solle sich künftig nicht nur auf Bahnhöfe und den 30-Kilometer-Bereich an der Grenze beschränken. Sie soll auch sogenannte Hauptverkehrsrouten umfassen, falls „aufgrund von Lageerkenntnissen anzunehmen ist, dass diese Verkehrswege zur unerlaubten Einreise genutzt werden“. Also etwa Parkplätze an der Autobahn, auf denen Schleuser Migranten absetzen, oder Haltepunkte von Fernbussen. Dort sind bislang die Länder zuständig. dpa

