Seehofer tut sich mit Rückzug schwer

München.So üppig im Vorfeld des Treffens der CSU-Spitze gestern Nachmittag in der Münchener CSU-Zentrale spekuliert wurde, so wortkarg gaben sich beim Eintreffen die Akteure. „Es gibt nix. Ingolstadt hat 1:1 gespielt, Bayern hat verloren“, teilte CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer mit, ehe er in der Parteizentrale verschwand. Ähnlich „ergiebig“ waren die anderen Teilnehmer. Er erwarte „gute Gespräche“, sagte Ministerpräsident Markus Söder.

Doch es gab doch was. Am Abend sickerte durch, dass Seehofer noch im Laufe dieser Woche seinen Rückzug als Parteichef ankündigen will. Das bestätigten Teilnehmer der Sitzung dieser Zeitung. Die Haltung der meisten Teilnehmer an der Runde sei recht eindeutig gewesen: Seehofer müsse den Weg als Parteichef freimachen. Ein Sonderparteitag Anfang 2019 solle einen Nachfolger bestimmen, meldete die Nachrichtenagentur dpa. Später hieß es von dpa, 2019 wolle er auch als Bundesinnenminister abtreten.

Die Runde, die sich mit der Liste der CSU für die Europawahl im Mai sowie den Konsequenzen aus der Landtagswahl vom 14. Oktober beschäftigte, war ungewöhnlich: Parteichef Seehofer hatte die Vorsitzenden der zehn CSU-Bezirksverbände, die Chefs von Landtagsfraktion, CSU-Landesgruppe im Bundestag und EVP-Fraktion im Europaparlament sowie Söder geladen. Eine Unterrichtung der Medien wurde ausdrücklich nicht in Aussicht gestellt. Grund: Man wollte der für heute vorgesehenen Präsentation des neuen Kabinetts durch Söder nicht die Publizität rauben. Doch genau dies wird jetzt passieren. „Wenn man uns für Sonntag einlädt, dann muss man sich auch gewahr sein, dass man vor Ende der Regierungsbildung Aussagen treffen muss“, so der schwäbische CSU-Bezirksvorsitzende Markus Ferber im ZDF. Dann legte er noch einmal gegen Seehofer nach: Mit der Entscheidung von Kanzlerin Angela Merkel, nicht mehr als CDU-Vorsitzende anzutreten, sei „eine gewisse Dynamik in den Prozess gekommen“.

Die Erwartungen an das sonntägliche Treffen waren zu Recht hoch. Die großen CSU-Bezirksverbände Oberbayern und Schwaben hatten sich unter den Eindruck der Landtagswahl für einen vorgezogenen Parteitag ausgesprochen. Übersetzt heißt das Ablösung des Vorsitzenden Seehofer, denn nur zum Jammern über eine missglückte Wahl wird man sicher keinen Parteitag einberufen. Auch für die Empfehlung, Parteivorsitz und Ministerpräsidentenamt in einer Hand zu vereinigen, gibt es eine eindeutige Übersetzung: Söder soll übernehmen. Für Letzteres hatte sich zuletzt der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber ausgesprochen.

