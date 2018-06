Seehofer und Merkel spielen auf Zeit

Anzeige

Ganz anders als Seehofer ist der Kanzlerin bei ihrer Pressekonferenz nicht zum Scherzen zumute. Sie vermeidet jedes persönliche Wort. Ein prominenter Unionsmann verrät am Rande, „dass vieles nicht so sehr auf einem Dissens in der Sache beruht“ – soll heißen, das Verhältnis Merkel/Seehofer ist Teil des Problems; es gilt seit langem als zerrüttet.

„Wenn, dann“ – Seehofer reagiert auf die gleiche Frage in München zur selben Zeit ganz anders. Wenn es keine europäische Einigung gebe, „dann müssen wir das auch vollziehen“, sagt er schnörkellos. Er werde nun nach Berlin zurückfahren und sofort mit den Vorbereitungen für die Umsetzung der Maßnahme beginnen, betont er. Schließlich wolle er keine Zeit verlieren. Sicher werde er am Ende noch „ein, zwei Tage“ zugestehen, um mit der Kanzlerin nach der Rückkehr vom EU-Gipfel zu reden. „Das ist eine Frage des Anstands“. Seehofer lässt an seiner Entschlossenheit keinen Zweifel. In einem Gastbeitrag, der gestern in einer großen Tageszeitung erscheint, bemüht der Innenminister sogar seinen Amtseid, der ihn zu dieser Maßnahme verpflichte. „Zweimal Ja“, sagt unterdessen Merkel, als jemand wissen will, ob eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der CSU in der Regierung weiter möglich sei und ob sie noch die volle Richtlinienkompetenz habe.

Auf Nachfrage betont sie: Setze Seehofer seine Maßnahme in Kraft, „dann würde ich sagen, ist das eine Frage der Richtlinienkompetenz“. Allenthalben wird das in Berlin als Drohung der Kanzlerin verstanden. Theoretisch könnte sie Seehofer entlassen, wenn er eigenmächtig handelt. Dann wäre der Bruch perfekt und die Koalition am Ende. Fast unter geht an diesem Tag, dass es noch 62 andere Punkte in Seehofers Masterplan gibt. Den freilich kennt weiterhin außer Merkel und Seehofer niemand in Berlin oder München, auch der Koalitionspartner SPD nicht. Innenminister und Kanzler referieren immer nur mündlich daraus. „Ich finde das sehr bedauerlich“, kritisiert Thüringens CDU-Chef Mike Mohring – und er ist nicht der Einzige. Der Unmut darüber ist groß.

Union lässt Federn

Bei Seehofers Pressekonferenz immerhin lässt sich entnehmen, dass die Umstellung von Geld- auf Sachleistungen ein Element sein wird. Außerdem soll die Schaffung von Auffangzentren in Afrika zu den Maßnahmen gehören. Seehofer beansprucht damit, das ganze Asylthema „endlich zu ordnen“. Einigkeit besteht immerhin zwischen Merkel und Seehofer darüber, dass Flüchtlinge, die schon einmal aus Deutschland abgeschoben wurden, nicht erneut wieder einreisen und einen zweiten oder gar dritten Antrag stellen dürfen.

Dass das bisher möglich war, hat Seehofer, wie er sagt, regelrecht fassungslos gemacht. Das Beispiel zeige: „Wir haben das ganze Thema Migration noch nicht wirklich im Griff“, kritisiert der Innenminister.

Aber den unionsinternen Streit? Am Tag der Krisensitzung wird eine neue Umfrage veröffentlicht. Im Vergleich zur Vorwoche haben CDU und CSU demnach vier Prozentpunkte verloren und liegen gemeinsam nur noch bei 30 Prozent – ihrem bislang niedrigsten Wert seit der Bundestagswahl im September (33 Prozent). Merkel sagt: „Ich sehe mich angespornt.“ Seehofer sich allerdings auch.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.06.2018