Seehofer warnt Merkel vor Entlassung

Derweil will EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Asylbewerber sanktionieren, die nicht in dem für sie zuständigen EU-Land bleiben. Der Vorschlag ist Teil eines von ihm formulierten Entwurfs für eine gemeinsame Erklärung, über die Regierungschefs von zwölf Mitgliedstaaten an diesem Sonntag in Brüssel beraten sollen. Juncker sprach sich für einen besser funktionierenden Mechanismus aus, um die Schutzsuchenden dann in dieses Land zurückzuschicken. Damit kommt er der CSU entgegen. Denn sie will Schutzsuchende, die andernorts in der EU bereits registriert wurden, an der deutschen Grenze abweisen. Doch die Christsozialen reagierten zunächst skeptisch.

„Wir haben die Sorge, dass Angela Merkel jetzt mit dem Scheckbuch durch Europa läuft. Sie braucht Griechenland und Italien für eine Lösung in der Flüchtlingsfrage“, sagte CSU-Vorstandsmitglied Markus Ferber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit Blick auf die Einigung zum Eurozonen-Budget, die die Kanzlerin mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron getroffen hatte. „Für die CSU ist klar: Es darf keinen Deal zulasten der deutschen Steuerzahler geben. Es geht nicht, Dinge zu vermischen, die nicht zusammengehören.“ Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) verteidigte die Einigung mit Macron. dpa

