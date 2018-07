Seehofers Freunde wenden sich ab

Anzeige

Brüssel.Für einen kurzen Augenblick schien die Bundeskanzlerin am Wochenende entzaubert. Mit Ungarn, Tschechien und der Slowakei widersprachen die Regierungschefs von gleich drei EU-Nachbarn der Darstellung, sie hätten Vereinbarungen über die Rücknahme von abgewiesenen Flüchtlingen geschlossen.

Die Aufregung dauerte nur kurz, weil Angela Merkel gar nicht von „Vereinbarungen“, sondern nur von Absprachen gesprochen hatte. Und die gab es. Der Protest aber steht für die Stimmung in den europäischen Mitgliedstaaten: Niemand will sich in die deutsche Regierungskrise einmischen. Nicht einmal Sebastian Kurz, österreichischer Kanzler und seit Sonntag auch für sechs Monate Ratsvorsitzender der Gemeinschaft. Zwar hatte er noch vor kurzem den engen Schulterschluss mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betont und dessen Linie „Es kann nicht sein, dass Flüchtlinge quer durch Europa ziehen“ geteilt.

Wenig Präsenz

Das klang beim EU-Gipfel Ende vergangener Woche schon deutlich zurückhaltender. „Kurz wird wohl gemerkt haben, dass Seehofers Plan, Ankommende zurückzuweisen, nur dazu führt, dass Österreich sie an der Backe hat – inklusive derer, die aus Italien kommen“, sagte gestern ein hochrangiger EU-Diplomat.