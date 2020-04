Sehnsucht nach politischer Satire

Noch nie zuvor in elf Jahren haben so viele Zuschauer die Satire-News mit Moderator Oliver Welke (54, Bild) geschaut: Im Schnitt 5,46 Millionen haben am späten Freitagabend im ZDF die „heute-show“ gesehen. Das war ein Marktanteil ab 22.45 Uhr von 21,7 Prozent. Und es waren fast 800 000 Menschen mehr als beim Bestwert vor der Corona-Krise. In Zeiten der Corona-Pandemie scheint die Sehnsucht nach satirischer Ablenkung und Einordnung besonders groß zu sein. Seit Wochen erfährt die Nachrichtensatire wachsendes Interesse. Auf Publikum im Studio muss die „heute-show“ wie alle anderen TV-Produktionen zwar aktuell verzichten, vor dem Fernseher wird das Publikum dagegen immer größer. dpa (Bild: dpa)

