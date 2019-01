März 1981. Ronald Reagan war gerade als 40. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden, Charles und Diana hatten sich verlobt, doch mich beschäftigte nur eines – die Klassenfahrt nach Frankreich. Der Sehnsuchtsort hieß Digne-les-Bains, Partnerstadt von Bad Mergentheim. Untergebracht waren wir in französischen Familien.

Meine „Schwester auf Zeit“ hieß Liliane. Morgens, bevor wir in ihr Lycée aufbrachen, tunkten wir unsere Croissants in den Kakao. Nach der Schule fuhren wir auf ihrem Mofa über Stock und Stein. Ich fühlte mich so frei – und so französisch. Manchmal spielte sie mir ihre Lieblingslieder vor. Ich kann mich nur an eines erinnern: „Reviens“ von Hervé Vilard. Es war eine schöne Zeit – Liliane, Hervé und ich. Sabine Holroyd

