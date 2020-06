Sein Traum war, mit seinem Leben „die Welt zu berühren“

Houston.Der Mann im Rollstuhl vor dem goldenen Sarg in der „Fountain of Praise“-Kirche von Houston, Texas, schaut sich den Leichnam lange an. Dann beugt er sein Haupt, faltet die Hände und spricht ein Gebet. „George Floyd wird die Zukunft der Vereinigten Staaten verändern“, sagt Greg Abbott nach dem bewegenden Abschied von dem in Houston aufgewachsenen Floyd, der am 25. Mai in Minneapolis unter dem Knie eines weißen Polizisten qualvoll erstickte. „Sein Tod war nicht umsonst.“

Und Ex-Vizepräsident Joe Biden, der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten bei der Wahl im November, ruft in einer emotionalen Videobotschaft während der Trauerfeier für Floyd zur Überwindung von Rassismus auf. Zu viele Schwarze in den USA „wachen auf und wissen, dass sie ihr Leben verlieren können, indem sie einfach ihr Leben leben“, sagt Biden am Dienstag unter dem Applaus der Trauergäste in Houston. „Kein Kind sollte die Frage fragen müssen, die zu viele schwarze Kinder seit Generationen fragen mussten: Warum. Warum ist Papa weg?“

Nach der Zeremonie in der Kirche soll Floyds Leichnam – eskortiert von der Polizei – zu einem Friedhof in der Nachbarstadt Pearland gebracht werden. Die letzte Meile der Prozession soll sein Sarg offiziellen Angaben zufolge in einer Pferdekutsche transportiert werden. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Floyd neben dem Grab seiner Mutter beigesetzt.

Anhaltende Massenproteste

Greg Abbott, der republikanische Gouverneur des „Law-and-Order“-Staates Texas verkörpert den Beweis, dass zwei Wochen an Massenprotesten in den USA etwas bewegt haben. Der auf einem Video festgehaltene Tod des 46-jährigen hat die Nation erschüttert. Tag und Nacht gingen seitdem in hunderten Städten überall in den USA junge und alte, schwarze und weiße, reiche und arme Amerikaner auf die Straße, um ein Ende des strukturellen Rassismus zu verlangen.

Der Bundesstaat Minnesota hat in beispielloser Geschwindigkeit Anklage gegen den Polizeibeamten erhoben, der die verzweifelten „Ich kann nicht atmen“-Rufe Floyds und die Bitten von Zeugen ignorierte, von dem in Handschellen auf dem Boden liegenden US-Amerikaner abzulassen. Derek C. muss sich nun wegen Mordes vor Gericht verantworten und sitzt in Untersuchungshaft. Wie auch die drei Polizisten, die untätig zuschauten.

Die Stadt Minneapolis, in der Floyd starb, beschloss, ihre Polizei abzuschaffen und durch ein neues System der öffentlichen Sicherheit zu ersetzen. So weit geht Abbott in Texas nicht. Aber er verspricht, die Polizei zu reformieren und sich dabei nicht von Politikern, sondern der Familie, Opfern und anderen leiten zu lassen, „die unter Rassismus viel zu lang gelitten haben.“

Der konservative Republikaner setzte die Flagge über dem Staatshaus in Houston auf halbmast und traf die Angehörigen Floyds vor der Beisetzung in Pearland, einem Vorort von Houston. Abbott trug eine Krawatte mit den traditionellen Farben der Highschool, die für den Zweimeter-Riesen das Sprungbrett zum College war. George Floyd war der erste in seiner Familie und einer der wenigen Jugendlichen aus der „The Bricks“ genannten schwarzen Nachbarschaft, der das schaffte.

Symbol für Veränderung

Floyds Schulfreund Jonathan Veal erinnert sich an ein Gespräch am Ende der gemeinsamen Highschool-Zeit, bei dem ihm der Basketballer Floyd von seinem Traum erzählte, mit seinem Leben „die Welt zu berühren.“ Das hat Floyd zweifelsohne getan. Wenn auch nicht so, wie er gehofft hatte. Sein Porträt prangt auf überlebensgroßen Wandgemälden in Minneapolis und Houston, Demonstranten haben es auf T-Shirts gedruckt, und Gouverneur Abbott will das geplante Gesetz gegen Polizeibrutalität nach ihm benennen.

George Floyd ist für die US-Amerikaner zum Symbol für das geworden, was sich in den Vereinigten Staaten ändern muss. Für Joe Biden markiert Floyds Tod eine Zäsur. Bei einer Begegnung mit den Angehörigen in Houston traf er auch die sechs Jahre alte Tochter des Verstorbenen. Gianna hatte die US-Amerikaner mit der Aussage bewegt, der Tod ihres Vaters werde hoffentlich etwas verändern. „Ich denke, ihr Vater wird die Welt verändern“, griff Biden Giannas Wunsch auf. „Ich denke, was hier passiert ist, ist einer dieser Wendepunkte in der amerikanischen Geschichte, was bürgerliche Freiheiten, Bürgerrechte und die gerechte Behandlung von Menschen mit Würde betrifft.“

Darauf deuten aktuelle Umfragen hin, die nach Ansicht von Analysten einen grundlegenden Einstellungswandel erkennen lassen. Laut einer Erhebung für die „Washington Post“ sagen mehr als zwei von drei US-Amerikanern (69 Prozent), der Tod Floyds stehe für ein weit verbreitetes Problem bei der US-Polizei. Vor sechs Jahren bei den Unruhen von Ferguson sahen das nur 43 Prozent der Befragten so. Vier von fünf US-Amerikanern meinen darüber hinaus, die Polizei müsse reformiert werden, um die ungleiche Behandlung von weißen und schwarzen US-Amerikanern zu beenden. Überwältigende Unterstützung (74 Prozent) finden auch die Proteste der vergangenen zwei Wochen, die US-Präsident Donald Trump mithilfe des Militärs niederschlagen wollte.

Trumps Taktlosigkeit

Während Gouverneur Abbott in Texas mit Anstand und Anteilnahme führt, glänzt der Präsident durch Abwesenheit und Taktlosigkeit. Noch am Tag der Beerdigung Floyds verteidigte Trump das brutale Vorgehen der Polizei gegen einen 75-jährigen Demonstranten vergangenen Donnerstag in Buffalo.

In einem Tweet suggerierte der Präsident, es habe sich dort möglicherweise um einen „Antifa“-Mann gehandelt. Der Sturz bei dem Polizeieinsatz könnte „gespielt“ gewesen sein. Der katholische Friedensaktivist schlug mit dem Kopf auf dem Bürgersteig auf und liegt seitdem im Krankenhaus Buffalo. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.06.2020