Seitenhiebe Richtung Berlin

Wiesbaden.Hochgereckte Hände und Rufe wie „Yeah!“, „Super“ und „Geil“ – der Jubel in dem an diesem Abend viel zu kleinen Fraktionssaal der Grünen im Hessischen Landtag hat am Wahlabend keine Grenzen, als um 18 Uhr die Prognosen der Fernsehsender verkündet werden.

Und zum Glück sind in dem Raum sowohl ein Fernseher mit dem Programm der ARD als auch des ZDF aufgestellt. So können die mehreren Dutzend anwesenden Mitglieder und Anhänger gleich zweimal in Jubel ausbrechen: Zuerst bei der 20-Prozent-Prognose des ZDF und dann bei der Vorhersage der ARD, wonach es trotz der schweren Verluste der CDU auch weiter knapp für eine schwarz-grüne Mehrheit reichen könnte. Viele Grünen-Politiker würden sich nämlich gern die FDP als zusätzlichen dritten Partner am Regierungstisch ersparen.

Eine gute halbe Stunde später kommt dann auch der Star der hessischen Grünen vorbei und wird gebührend beklatscht und gefeiert: Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir wird zwar offenkundig nicht Ministerpräsident, wofür er nach einigen Umfragen schon gehandelt wurde. Aber das hat er ja selbst nie als Ziel genannt. Und deutlich gestärkte Grüne in einer neuerlichen schwarz-grünen Koalition würden ihn ganz sicher mehr als glücklich machen. Im Fraktionssaal reklamiert er nicht weniger als den Wahlsieg für sie. Und er spricht von einem ganz klaren Auftrag an seine Partei, „weiterzumachen in Sachen Energiewende, Agrarwende und Verkehrswende“. Und es sei „ein Auftrag, diese offene Gesellschaft, auf die wir stolz sind, zu verteidigen“.

Führungsanspruch bekräftigt

Auf Koalitions- oder Personalspekulationen lässt sich Al-Wazir auch an diesem Abend nicht ein. Er ist an der Seite der Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock gekommen und dankt ihr für den „kräftigen Rückenwind“. Das Thema Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot hat sich ohnehin erledigt. Vieles spricht dafür, dass Al-Wazir auch die nächsten fünf Jahre stellvertretender Ministerpräsident unter CDU-Mann Volker Bouffier bleibt. Offen erscheint zunächst nur, ob mit oder ohne FDP als drittem Partner.

Dass er selbst trotz der schweren Verluste mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Amt bleibt, tröstet auch Bouffier. Er trifft um 18.30 Uhr im großen Fraktionssaal der CDU ein und wird ungeachtet des Sturzes unter die 30-Prozent-Marke von seinen Parteifreunden mit herzlichem Beifall empfangen. Der Regierungschef räumt aber unumwunden ein, dass „es keinen Grund zum Jubeln gibt“. Er spricht von einem sehr zwiespältigen Abend. „Wir haben schmerzliche Verluste erlitten, das macht uns demütig, das nehmen wir ernst“.

Natürlich könne die CDU mit diesem Ergebnis keineswegs zufrieden sein, sagt Bouffier und kann sich einen Seitenhieb nach Berlin nicht verkneifen. Es sei ja kein Zufall, dass alle drei Parteien der großen Koalition – CDU, CSU und SPD – so viel Verluste haben. „Die Menschen wünschen sich weniger Streit und mehr Sachorientierung“, mahnt er mit Blick auf Berlin.

Doch Bouffier tröstet – mit seiner Frau Ursula an der Seite – die hessische CDU damit, dass sie ihre beiden wichtigsten Wahlziele erreicht habe: Sie sei stärkste Partei, und gegen sie sei keine Regierungsbildung möglich. „Wir werden erneut den Anspruch erheben, die Regierung anzuführen. Wir sind klar stärkste Fraktion“, ruft er unter Beifall aus. Er werde den Führungsgremien der Partei heute empfehlen, die anderen Parteien zu Gesprächen einzuladen.

CDU-Fraktionschef Michael Boddenberg, der an diesem Abend um sein Direktmandat in Frankfurt zittern muss, deutet später die Möglichkeit an, der FDP so oder so einen Regierungseintritt anzubieten. Das habe die CDU schließlich auch bei ihrer absoluten Mehrheit 2003 getan. Damals lehnte die FDP allerdings dankend ab.

Im dritten Anlauf gescheitert

Doch am späteren Abend hellen sich bei den Liberalen die Mienen auf, als es nach den Hochrechnungen doch nicht ohne die FDP zu reichen scheint. Fraktionschef und Spitzenkandidat René Rock bekräftigt: „Ja, wir wollen sondieren und gucken, ob wir es hinbekommen“. Eine Jamaika-Koalition sei in Hessen einfacher zu bilden als im Bund.

AfD-Landessprecher Robert Lambrou kündigt nach dem erstmaligen Einzug seiner Partei in den hessischen Landtag eine starke Opposition an. Seine Parteifreunde feiern die 13 Prozent und somit den 16. Landtag mit AfD-Fraktion mit dem Singen der Nationalhymne.

Keinen Grund zum Jubeln hat SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel. Die Partei hat für den Wahlabend ein Café in der Nähe des Landtags gemietet. Auch Schäfer-Gümbels dritter Anlauf für das Amt des Ministerpräsidenten in Wiesbaden ist gescheitert. Er spricht von einer bitteren Niederlage und fügt hinzu, gegen einen übermächtigen Bundestrend sei es der hessischen SPD nicht gelungen, ihre Themen Wohnen, Bildung und Mobilität zu platzieren.

„Wir haben nicht nur keinen Rückenwind aus Berlin erhalten, sondern wir hatten regelmäßig Sturmböen im Gesicht“, fügt Schäfer-Gümbel enttäuscht hinzu. Heute werden die Parteigremien beraten, doch mit einem Rückzug des SPD-Landes- und -Fraktionschefs rechnen seine engsten Parteifreunde nicht. Ausdrücklich fordert Schäfer-Gümbel kein sofortiges Ende der großen Koalition im Bund.

Die Linke ist zwar künftig kleinste Fraktion im Landtag. Doch auch das sei ihr bisher bestes Ergebnis in Hessen, sagte Fraktionschefin Janine Wissler und betont: „Wir haben unser wichtigstes Wahlziel erreicht.“

