Selbst Spaziergänge sind verboten

Madrid.Am 27. Februar verschickte der spanische Ökonom Juan Ignacio Crespo eine Nachricht: „China hat uns ein Virus geschenkt“, schrieb er, „und eine Glaskugel: Wir wissen, was in den kommenden anderthalb Monaten geschehen wird.“ Eben das, was in den anderthalb Monaten zuvor in China geschehen war. Kaum jemand nahm Crespo ernst. Dann kam Italien. Seit diesem Wochenende ist Spanien die Glaskugel, in der Deutschland womöglich seine nähere Zukunft betrachten kann.

Samstag ist ein herrlicher Frühlingstag in Madrid. Die Leute gehen im Park spazieren. Sie können auch sonst nichts machen. Madrid ist Risikogebiet, Schulen, Museen und Theater haben geschlossen. Seit Freitag auch Restaurants und Kneipen. Im Park merkt man keinen Ausnahmezustand. Oder doch: Fast alle halten Abstand, wie gleichgepolte Magnete begegnet man sich auf mindestens einem Meter Abstand.

Die erste von drei Notstandsstufen

Ein Freund ruft an, er klagt über Heuschnupfen, wie jedes Jahr. Könnte es auch eine Coronavirusinfektion sein? Seit Tagen ruft er bei der eingerichteten Notrufnummer an, seit Tagen nimmt niemand ab. Das System ist kollabiert. Nachmittags werden alle Madrider Parks geschlossen. Abends tritt Regierungschef Sánchez vor eine Kamera und erläutert den Alarmzustand: Das ist die erste von drei Notstandsstufen, danach kommt der Ausnahme-, dann der Belagerungszustand. Man möchte gar nicht wissen, worin die bestehen. Alarmzustand reicht. Ab jetzt darf man nur noch zum Arzt, zur Arbeit und zum Supermarkt. Keine Besuche bei Freunden mehr, keine Spaziergänge. Um zehn Uhr abends treten die Menschen auf ihre Balkone und klatschen. Der Beifall hallt in den Straßen wider, laut und ergreifend, im ganzen Land. Es ist eine Dankesbotschaft an das Gesundheitspersonal. Sie sind unsere Helden.

Man darf noch mit dem Hund auf die Straße. Es ist halb zwölf. Madrid ist wie New York eine Stadt, die niemals schläft. Jetzt hat sich der Schleier der Stille über die Straßen gelegt. Auch der Sonntag ist still. Ein Gang zum Kiosk ist erlaubt. Alle Zeitungen haben das selbe Titelblatt: „Dieses Virus stoppen wir gemeinsam“, eine Botschaft der Regierung. Die Stadt ist leer. Nie war das Virus so sichtbar.

