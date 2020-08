Selbstvertrauen für Stotterer

„Ohne Joe Biden würde ich heute nicht zu Euch sprechen“: Beim Parteitag der US-Demokraten hat der 13-jährige Brayden Harrington den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden als Kümmerer gelobt. Er habe Biden in New Hampshire getroffen, sagte er in einer Videobotschaft. „Er sagte mir, dass wir Mitglieder des gleichen Clubs seien: Wir stottern.“ Biden habe gezeigt, wie er seine Reden markiere, damit es einfacher sei, sie laut zu sprechen. „Ich bin ein ganz normaler Junge, und Joe Biden hat mich innerhalb kürzester Zeit in Bezug auf etwas, das mich mein ganzes Leben lang gestört hat, sicherer gemacht“. dpa

