Selenski gilt als haushoher Favorit

Kiew.Die Tickets gibt’s umsonst. Aufs Spielfeld im Kiewer Olympiastadion, der größten Sportarena der Ukraine, werden Bühnen gekarrt, es gibt zwei davon. Weil an Karfreitag zwei Menschen darauf stehen sollen, die in den vergangenen Wochen viel übereinander geredet haben, aber nie miteinander: Petro Poroschenko und Wladimir Selenski (Bild). Der eine ist schon Präsident der Ukraine, der andere will es werden – und hat große Chancen. 72 Prozent der vom Kiewer Internationalen Soziologie-Institut befragten Ukrainer wollen ihre Stimme dem Komiker Selenski geben, nur 25 Prozent dem Amtsinhaber.

Am Ostersonntag ist Stichwahl. Eine entscheidende Wahl, wie nicht nur die Kandidaten mit salbungsvollen Worten sagen und in einer „Debatte des Jahrhunderts“ den jeweils anderen blass erscheinen lassen wollen. Ob sie am Karfreitag im Olympiastadion der ukrainischen Hauptstadt aber tatsächlich debattieren, ist immer noch nicht ausgemacht. Den Anschein, dass es dazu kommen wird, halten beide Herausforderer am Köcheln.

Es ist ein weiterer Schritt der Als-ob-Politik, des Als-ob-Wahlkampfes, der die Ukraine seit der Ankündigung Selenskis an Silvester, er werde kandidieren, in Atem hält. Ein postmodernes Spektakel, das Politik und Showbusiness gekonnt ineinander verschränkt und längst bizarre Züge angenommen hat. Die politische Reality-Show, in der die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verwischen, ist unterhaltsam und traurig zugleich. Einmal zeigen die Bilder die beiden Kandidaten beim Drogentest. Ein anderes Mal kommt der Präsident in ein Fernsehstudio – des Senders, in dem alle Produktionen des Herausforderers laufen. Hier will er auf diesen Herausforderer treffen. Dumm nur, dass er gerade in Frankreich weilt und lediglich am Telefon zugeschaltet wird.

Das Gespräch zwischen den beiden lässt sich nach allen Theorien der Kommunikation nicht als Gespräch begreifen. Selenski fällt Poroschenko ständig ins Wort, jeder sagt die immer gleichen Sätze, am Ende legt Selenski auf. Es ist eine Schau der Erniedrigung, der Poroschenkos Verzweiflung klar auf den Punkt bringt. Das Katz-und-Maus-Spiel geht weiter, als Poroschenko vor wenigen Tagen im Olympiastadion erscheint, zum Wahl-Duell. Er bleibt allein, mit seinen Fans.

Nicht erst seit seinem Sieg beim ersten Wahlgang vor bald drei Wochen treibt Selenski Poroschenko vor sich her. In seinem Wahlkampf vermengt der 41-Jährige die Rolle des Kandidaten, der er ist, und des Präsidenten, den er in der Serie „Diener des Volkes“ gibt und damit brillant die ukrainische Politik parodiert. Die Grenzen zwischen Figur und Person sind fließend. (Bild: dpa)

