Selenskyi erinnert an Reaktorunglück

Tschernobyl.Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat mit einer Gedenkminute an die Opfer der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vor 34 Jahren erinnert. Dabei legten er und einige Regierungsmitglieder in der Sperrzone an einem Denkmal Blumen für die damaligen Katastrophenhelfer ab. „Die Tschernobyl-Katastrophe ist ohne Übertreibung ein Desaster von planetarem Maßstab“, sagte Selenskyj einer Mitteilung zufolge am Sonntag.

Bei dem Besuch in der Sperrzone prüfte der Präsident auch die Löscharbeiten. In der verstrahlten Sperrzone brennen seit fast drei Wochen Wälder und Grasflächen ab. Am Jahrestag der Katastrophe versuchten mehr als 1000 Feuerwehrleute, die immer wieder aufkommenden Brandherde zu löschen. Den ukrainischen Behörden zufolge brannten bislang mehr als 11 000 Hektar Wald ab. Umweltschützer von Greenpeace gehen aber von einer weit aus größeren Fläche aus. dpa

