Separatisten beteuern ihre Unschuld

Madrid.Im historischen Prozess gegen zwölf katalanische Separatistenführer hat der Hauptangeklagte die Unabhängigkeitsbestrebungen der Region im Nordosten Spaniens gerechtfertigt und den Vorwurf der Rebellion zurückgewiesen. „Hier stehen meine Ideen vor Gericht“, klagte der frühere stellvertretende Regionalpräsident Oriol Junqueras gestern vor sieben Richtern des Obersten Gerichts in Madrid.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten im Zuge des Abspaltungsreferendums vom 1. Oktober 2017 und eines anschließenden Unabhängigkeitsbeschlusses Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Für Junqueras, der seit mehr als 15 Monaten in Untersuchungshaft sitzt, wird ein Freiheitsentzug von 25 Jahren gefordert. Der abgesetzte Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont, der nach Belgien geflohen war, ist vom Verfahren nicht betroffen.

Urteile frühestens im Sommer

Junqueras beteuerte seine Unschuld und die seiner Mitangeklagten. „Nichts, nichts, überhaupt nichts von all dem, was wir gemacht haben, ist eine Straftat.“ Er betrachte sich als „politischen Gefangenen. Abstimmen ist kein Verbrechen. Das steht nirgendwo im Strafgesetzbuch. Eine Abstimmung zu verhindern aber schon“, sagte er in Anspielung auf den Einsatz der Nationalpolizei zur Verhinderung des Referendums vom Herbst 2017. Die Urteile im Prozess sollen frühestens im Juli fallen.

Derweil steht Spanien nur acht Monate nach der Amtsübernahme der sozialistischen Regierung von Pedro Sánchez vor einer Neuwahl. Die katalanischen Unabhängigkeitsparteien, auf deren Unterstützung die Minderheitsregierung im Parlament angewiesen ist, hatte am Mittwoch mit den Konservativen und den Liberalen gegen das Budget der Regierung gestimmt. Damit wird Sánchez die Parlamentswahl Berichten zufolge vorziehen müssen. dpa

