Serienstar als Gouverneurin?

Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger und jetzt Cynthia Nixon (Bild): Die aus der TV-Serie „Sex and the City“ bekannte Schauspielerin wagt wie andere Darsteller vor ihr den Sprung in die amerikanische Politik. Nixon (51) will Gouverneurin des US-Bundesstaats New York werden. Ihre Chancen gegen Amtsinhaber Andrew Cuomo bei der Wahl im November gelten allerdings als begrenzt. „New York ist meine Heimat. Ich habe noch nie woanders gelebt. Aber etwas muss sich ändern“, sagte Nixon zu ihrer Kandidatur. Unter anderem sprach sie dabei das Gesundheitswesen und das marode U-Bahnsystem in New York an. dpa