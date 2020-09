Sexismus: Journalist in der Kritik

Berlin.Der in die Kritik geratene Journalist Roland Tichy gibt den Vorsitz der Ludwig-Erhard-Stiftung ab. Er trete bei der im Oktober anstehenden Wiederwahl nicht mehr an, heißt es in einem Schreiben des Vorstandes vom Donnerstag an die Mitglieder der Stiftung. Grund für den Schritt Tichys, der seit 2014 den Vorsitz inne hat, ist offensichtlich eine Debatte um frauenfeindliche Äußerungen über die SPD-Politikerin Sawsan Chebli in der Monatszeitschrift „Tichys Einblick“.

Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, twitterte zu Tichys Rückzug: „Die einzig richtige Entscheidung.“ Chebli twitterte, der Rücktritt von Tichy sei „längst überfällig“ gewesen, „aber er löst natürlich nicht das Riesenproblem, das wir mit Sexismus haben. Deshalb: Lasst uns auch künftig alle niemals schweigen!“

Zunächst hatte die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär (CSU), ihre Mitgliedschaft in der Stiftung aus Protest gegen Tichy gekündigt. „Grund für diese Entscheidung ist eine Publikation in dem Magazin ,Tichys Einblick’, die frauenverachtende und in höchstem Ausmaß sexistische Äußerungen gegenüber meiner Kollegin Sawsan Chebli enthält“, sagte Bär dem „Handelsblatt“.

Am Donnerstag kündigten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sowie der Vorsitzende der Mittelstandsunion Carsten Linnemann (beide CDU) an, mit sofortiger Wirkung ihre Mitgliedschaft in der Ludwig-Erhard-Stiftung ruhen zu lassen. Kritik an Tichy äußerte auch Bundesbankpräsident Jens Weidmann, der auch Mitglied der Stiftung ist. dpa

