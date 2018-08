Signal der Entspannung

Mesale Tolu wird am Sonntag in Deutschland zurückerwartet. © dpa

Ankara/Ulm.Sieben Monate saß die Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu wegen Terrorvorwürfen in türkischer Untersuchungshaft, zeitweilig mit ihrem kleinen Sohn. Im Dezember wurde sie entlassen. Jetzt hat ein türkisches Gericht auch die Ausreisesperre gegen die in Ulm geborene und aufgewachsene Deutsche aufgehoben. Damit kann die 34-Jährige nach Deutschland zurückkehren.

Tolu bestätigte gestern, das Gericht habe bereits am Freitag auf Antrag ihrer Anwälte die Ausreisesperre aufgehoben. „Ich bedanke mich bei meinem Unterstützerkreis und bei allen, die mit mir mitgefühlt und an meiner Seite sich für meine Freiheit eingesetzt haben“, schrieb sie. Nach Angaben des Solidaritätskreises „Freiheit für Mesale Tolu“ wird die Journalistin am Sonntag in Deutschland erwartet. Der Prozess gegen Tolu wird im Oktober fortgesetzt – dann wohl in ihrer Abwesenheit.

20 Jahre Haft gefordert

Ende April 2017 war Tolu in Istanbul festgenommen worden. Sie arbeitete dort für die kleine Nachrichtenagentur Etha. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Verbindungen zur linken Terrororganisation MLKP vor und fordert bis zu 20 Jahre Haft. Tolu bestreitet die Vorwürfe.

Entgegen allen konsularischen Regeln ließ die Türkei die deutschen Behörden über die Festnahme der Bundesbürgerin, die im Jahr 2007 ihre türkische Staatsbürgerschaft abgelegt hatte, wochenlang im Unklaren. Der Fall Tolu wurde, ähnlich wie die Inhaftierung des „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel, zu einer großen Belastung für die deutsch-türkischen Beziehungen.

Diplomatische Bemühungen Deutschlands um eine Freilassung Tolus wurden in der Türkei offiziell stets mit dem Hinweis auf die Unabhängigkeit der Justiz beantwortet. So war es im Fall Yücel, und so ist es bei den anderen sieben Deutschen, die noch aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind. Dass es im Fall Tolu jetzt einen Fingerzeig aus dem Präsidentenpalast in Ankara gegeben haben könnte, wäre deshalb Spekulation. Fest steht aber, dass die Ausreiseerlaubnis das Klima vor Recep Tayyip Erdogans Berlin-Besuch Ende September ein wenig aufhellt.

Die Visite wird überschattet vom zunehmend autoritären Politikstil Erdogans. Doch ließe sich argumentieren, dass jetzt, da die Türkei auf eine schwere Finanzkrise und einen möglichen Bruch mit den USA zusteuert, Deutschland und Europa aus wirtschafts- und sicherheitspolitischen Erwägungen das Gespräch mit Erdogan suchen müssen.

Es gibt inzwischen Anzeichen, dass der türkische Präsident, trotz seiner aggressiven Rhetorik, Kontakte zur EU sucht und Konflikte ausräumen möchte. Ein weiteres Entspannungssignal ist die Freilassung von Taner Kilic. Der Ehrenvorsitzende von Amnesty International konnte vergangene Woche die Untersuchungshaft verlassen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018