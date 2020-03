Signal für weitere Reformen

Mainz.Bisher stand das Bistum Limburg überregional vor allem für die Edelbadewanne des früheren „Protz-Bischofs“ Franz-Peter Tebartz-van Elst, doch das dürfte sich jetzt schnell ändern. Am Dienstag erschien der Tebartz-Nachfolger Georg Bätzing vor einer Phalanx von Kameras und wurde als neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) vorgestellt. Nach Tebartz-van Elst beerbt er nun auch den bisherigen DBK-Vorsitzenden Reinhard Marx. „Der Wechsel im Amt geht ganz unprätentiös“, stellte Bätzing fest: Er habe einfach seine Tasche genommen, der Kardinal sei einen Platz weiter gerückt und er habe als neuer Vorsitzender dessen Platz eingenommen.

Ein Mann mit Humor

Mit dieser launig vorgetragenen Bemerkung stellte Bätzing gleich zu Beginn unter Beweis, was ihm von vielen nachgesagt wird: Der Mann hat Humor. Er gilt als bescheiden und zugänglich – das Gegenteil eines Kirchenfürsten. „Ich kenne ihn als jemand, der immer für einen da ist“, sagt seine Cousine, die rheinland-pfälzische Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. „Und das macht ihn so besonders.“

Eine „gute Wahl“, kommentiert denn auch der als kritisch bekannte Kirchenrechtler Thomas Schüller aus Münster. „Bätzing ist ein hinhörender, nicht spaltender Bischof, der sich entschieden für Reformen einsetzt.“ Ebenso sieht es der Kirchenexperte Andreas Püttmann: „Das ist eine gute Wahl. Ein Generationswechsel zu einer verbindlichen Persönlichkeit, die sich in Limburg sehr gut bewährt hat.“

Es gibt wohl nur ein Spitzenamt in Deutschland, das auf solche Weise besetzt wird wie der Vorsitz der Deutschen Bischofskonferenz. Offizielle Kandidaten? Bewerbungsreden? Fehlanzeige! Die 68 stimmberechtigten Bischöfe schritten am Dienstag in Mainz einfach zur Wahl und schrieben einen Namen auf ihren Stimmzettel. Von daher hatte es etwas von einer Papstwahl. Kandidaturen und Diskussionen erübrigen sich, weil die Bischöfe stattdessen auf den Heiligen Geist vertrauen. Bätzing drückte es so aus: „Der liebe Gott spielt halt einfach auch eine Rolle, es ist nicht nur eine Wahl nach demokratischen Gesichtspunkten, sondern es ist auch ein Fingerzeig, wo Gott uns als Bischöfe fordert.“

Tief gespaltenes Gremium

Warum haben sich die Bischöfe nun ausgerechnet für den Limburger entschieden? Zum einen ist er ein Brückenbauer, ein Versöhner und Zusammenführer. Das hat er in Limburg bewiesen, wo Tebartz-van Elst verbrannte Erde hinterlassen hatte.

Genau die Qualitäten, die Bätzing dort in den vergangenen vier Jahren unter Beweis gestellt hat, sind nun auch in der tief gespaltenen Bischofskonferenz gefragt. Bätzing gab am Montag offen zu, dass die Meinungen in dem Gremium „sehr disparat sind und auseinanderklaffen“. Nach sechs Jahren Marx, der eher Durchboxer als Moderator war, setzten viele Bischöfe wohl bewusst auf Veränderung. Bätzing gilt aber nicht nur als guter Vermittler, sondern auch als überzeugter Reformer. Das ist von großer Bedeutung, weil sich die katholische Kirche in Deutschland mitten in einem Erneuerungsprozess befindet: Als Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal hat sie sich auf einen Synodalen Weg gemacht.

In einer Synodalversammlung, die Ende Januar erstmals in Frankfurt am Main zusammentrat, beraten die deutschen Bischöfe dabei regelmäßig auf Augenhöhe mit ganz normalen Gläubigen, den sogenannten Laien. Es geht um alle brisanten Themen der Kirche: den Umgang mit Macht, die überkommene Sexualmoral, die stark benachteiligten Frauen – die keine Priester werden dürfen – und den Zölibat, die vorgeschriebene Ehelosigkeit der Geistlichen.

Bätzing sagte am Montag, er wisse, dass für den Job „ein starkes emotionales Gerüst vonnöten“ sei. Kirchenkenner Schüller zweifelt nicht daran, dass der Neue damit ausgestattet ist: „Er ist Westerwälder und lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen.“ dpa

