„Signale ernst nehmen“

Wächtersbach/Kiel.Der Bürgermeister der hessischen Kleinstadt Wächtersbach hat nach den mutmaßlich rassistisch motivierten Schüssen auf einen Eritreer die Bevölkerung zur Wachsamkeit aufgerufen. „Wenn etwa bei einem Kneipen-Gespräch Drohungen ausgesprochen werden, sollte das bei der Polizei gemeldet werden. Solche Signale sollten ernst genommen werden“, sagte Rathaus-Chef Andreas Weiher (SPD) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Am Montag hatte ein 55-jähriger Deutscher in Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) mutmaßlich auf einen 26 Jahre alten Mann aus Eritrea geschossen, ihn schwer verletzt und sich dann selbst in den Kopf geschossen. Die Ermittler gehen nach bisherigen Erkenntnissen „von einem fremdenfeindlichen Motiv aus“. Laut Medienberichten soll der Mann aus Biebergemünd die Tat in einer Kneipe angekündigt haben.

Die Grünen in Schleswig-Holstein fordern mit Blick auf die beiden Anschläge in Hessen – am 2. Juni war der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen worden – eine Verschärfung des Waffenrechts. Die Zahl der Waffen in Privatbesitz müsste deutlich reduziert werden, sagte der Landesvorsitzende Steffen Regis am Mittwoch in Kiel. dpa

